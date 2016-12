UNNE: ayuda económica excepcional a personal no docente de planta y a contratados temporarios

Se concretó hoy la firma acuerdo que habilita el pago de una gratificación económica anual, por única vez, para el conjunto de trabajadores no docentes y también para los trabajadores contratados de planta temporaria de la casa de estudios.

El acuerdo fue suscripto por la rectora de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Delfina Veiravé, en su despacho; mientras que por la parte trabajadora la rúbrica perteneció al secretario General de la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional del Nordeste (ATUN), Carlos Francisco Bogado.

El acuerdo rubricado por la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que nuclea a todos los rectores de las universidades nacionales, establece una bonificación de acuerdo con una escala para las diferentes categorías del personal no docente de planta permanente.

Asimismo, la ATUN solicitó a Veiravé que la UNNE realice un reconocimiento a los trabajadores que se encuentran contratados en planta temporaria de la universidad. Para lograrlo, se realizaron gestiones ante los organismos nacionales que permitieron otorgar la gratificación anual, por única vez, para el personal no docente de planta permanente –de acuerdo con una escala establecida vinculada a la categoría que reviste cada agente- y también para los contratados de planta temporaria de la UNNE, quienes recibirán una suma consistente en $ 2.200, por única vez, no remunerativo y no bonificable. La suma se efectivizará en el momento en que se reciban los fondos correspondientes al acuerdo Fatun–CIN.

Escala

El pago de esta gratificación anual para el personal no docente de planta permanente se realizará de acuerdo con la siguiente escala: categoría 7: $ 4.000; categoría 6: $ 3.500; categoría 5: $ 3.000; categoría 4: $ 2.500; categoría 3: $ 2.500; categoría 2: $ 2.000 y categoría 1: $ 2.000.