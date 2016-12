Wood: “Queda mucho camino por recorrer”

En un gran momento con el equipo correntino y antes de comenzar sus vacaciones por las fiestas, el pívot extranjero de San Martín de Corrientes, Jeremiah Wood, dialogó con el periodista Leandro Fernández, de la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB), donde habló de su presente con el elenco rojinegro y las posibilidades de salir campeón. “San Martín es una muy buena organización en general, así que están las condiciones para ganar. Empezamos bien, pero queda mucho camino por recorrer”, dijo.

Wood es uno de los pocos jugadores extranjeros que logró establecerse y dejar su huella en la competencia, y a partir de esto, el jugador logró ayudar al elenco correntino a colocarse en la pelea por cosas importantes y a partir de esto, dijo: “Tenemos experiencia, buenos jugadores y profundidad, por lo que cuando alguien no está jugando bien o necesita un descanso, siempre hay otro para salir y responder. Siento que tenemos el equipo correcto, un gran cuerpo técnico”.

A su vez, el experimentado pívot comentó que no sienten presión al tener uno de los mejores planteles de la Liga, que, cuando la pelota va al aire, se trata de jugar lo más duro posible, dar lo mejor y hacer todo lo que debas hacer para ganar. Además, Wood se refirió a las chances que tiene el equipo de lograr el campeonato y sostuvo: “San Martín es una muy buena organización en general, así que están las condiciones para ganar. Pero bueno, hay que jugar. Que tengas las herramientas no significa que vayas a ganar. Empezamos bien, pero queda mucho camino por recorrer”.

Por su parte, el estadounidense expresó su alegría por poder disputar el Super-4, ya que la temporada pasada no pudieron acceder al torneo, y que se siente especial por estar en un certamen de estas características, como así también aseguró que el Rojinegro tiene una gran oportunidad de ganar este campeonato.

En tanto, Wood se describió así mismo como un jugador que siempre busca la victoria, que es lo más importante y que hará todo lo que se necesite para lograrlo, sin importarle premios individuales o similares.

Mientras tanto, en otro aspecto, el implacable centro de San Martín, se refirió a su estadía en la capital correntina y expresó: “Cuando estoy en Corrientes, no juego para mí, siento que juego para todo el club y la ciudad. Son como fuego, tienen tanta pasión. Se toman muy en serio al deporte. Son tan apasionados cuando corean a San Martín, cuando corean mi nombre. Amo la atmósfera que crean”.