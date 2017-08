Seguidores: el ministro Ortega se reunirá esta semana con los líderes de la cumbia

El ministro de Seguridad de la Provincia, Horacio Ortega, se reunirá antes de que termine esta semana con los referentes del movimiento de la música tropical, con el fin de abordar y tratar de darle solución a la problemática planteada, que impide que los músicos puedan trabajar por cuestiones relacionadas con los “seguidores”.

Si bien Ortega ya se había reunido la semana pasada con el líder de grupo Eclip’C, Eduardo Álvarez, se planifica una reunión ampliada con el otro referente de la cumbia, Roberto Yiyo Ibarra, autoridades de la Policía de Corrientes y funcionarios municipales de Tránsito y del área encargada de habilitar de los espectáculos culturales.

La polémica no escapa a esta situación, que genera cruces entre los vecinos, que temen ante las movilizaciones que se producen cuando alguno de estos conjuntos (y otros de menor convocatoria) cruzan la ciudad buscando escuchar las obras de sus artistas favoritos.

“Queremos darle una solución de fondo a este contrapunto que se instalado en la opinión pública. Cada uno debe hacerse responsable de la parte que le toca. Entendemos la preocupación de los músicos, que aseguran que se atenta contra sus fuentes laborales y sus ingresos prohibiéndoles las actuaciones. En lo que a nosotros nos compete debemos garantizar la paz y el orden social. En ese marco debemos abordar esta cuestión”, dijo el ministro Ortega a La República.

En tanto, desde la Municipalidad, que conduce el justicialista Fabián Ríos, se da una suerte de cosmovisión “anticumbieros”, que busca directamente terminar con cualquier tipo de actuación que no sea en lugares que puedan albergar a grandes concentraciones de personas, cuestión que en hechos reales termina siendo poco rentable para los trabajadores de la música.

“Hay una actitud negativa contra todo lo que sea la cumbia local. Nos dan mil vueltas para otorgar las habilitaciones para que podamos tocar en fiestas privadas, y muchas veces hacen todo lo posible para trancarlas burocráticamente. Nosotros no impulsamos las caravanas, de hecho hemos hablado con la gente para evitar que se produzcan, pero lo cierto es que es un problema que no nos atañe. Creo que las autoridades municipales son las que deberían ordenar el tránsito”, había manifestado el representante de Eclip’C, Oscar Soto, una vez finalizada la reunión con el ministro de Seguridad.

En aquella oportunidad, lo que se había acordado para comenzar a trabajar tiene relación con que los conjuntos tropicales informen a la policía, a través de la Subsecretaria de Seguridad, respecto de los lugares y los horarios de actuación , retomando el protocolo que se había realizado tiempo atrás cuando Gustavo Valdés era ministro del área de Seguridad y el tema aparecía como una preocupación para la ciudadanía. Ahora Ortega retoma ese protocolo, que consiste en dos actuaciones por fin de semana, evitando la concreción de las columnas de “seguidores”, trasladándose de un lado a otro. Los tiempos electorales amplifican cualquier cuestión que pueda contribuir a la imagen negativa del competidor político. Lo cierto es que la discusión está solo dada en los medios de corte opositor, donde el análisis termina en un claroscuro, que estigmatiza a quienes se dedican al género tropical.

De hecho, durante el fin de semana que pasó, el grupo Eclip’C tuvo dos actuaciones: una en el barrio Villa García y otra en el Independencia, sin que se produjeran altercados ni violación del orden público. Otro de los fines del protocolo es que la comisaría de la jurisdicción donde se realizará la actuación sepa el lugar preciso y el horario para realizar un control de zona de manera más eficiente, apoyado por el Grupo de Rápida Intervención Motorizada que tiene asignado ese cuadrante de la ciudad. La seguridad y el orden corren por parte de la policía, pero el normal funcionamiento del tránsito es asunto de la Comuna capitalina.

No obstante, la gestión de Ríos prefiere mirar para otro lado y prohibirle a los músicos cumbieron la posibilidad de trabajar, argumentando que no expondrán a sus agentes de tránsito a realizar los controles correspondientes para que eviten la formación de las caravanas.