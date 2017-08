Dramáticos rescates nocturnos en las afueras de Houston mientras Harvey azota

La llamada de mayday fue cerca de la medianoche a todos los miembros del Departamento de Bomberos Voluntarios de Cy-Fair, que organizaron operaciones de rescate en las afueras de Houston. Hubo una nueva emergencia: cuatro bomberos en peligro.

En una calle suburbana transformada en un cauce por la tormenta tropical Harvey, un bombero que salía a salvar a la gente atrapada por el fenómeno cayó en el agua mientras abordaba un barco. Los bomberos dedicaron toda su atención a rescatarlo.

Matt Perkins, un veterano de 21 años del Departamento de Bomberos de Cy-Fair, abreviatura de Cypress-Fairbanks, escuchó atentamente el progreso desde el minipuesto de mando instalado en su camión en una gasolinera.

Fue solo el primer momento en una larga noche de rescates por parte de los bomberos, la policía y la Guardia Nacional, mientras la lluvia de la devastadora tormenta continuaba golpeando a Houston y sus alrededores. Más de 3.000 personas fueron rescatadas de sus hogares a última hora del lunes.

Equipos de la Guardia Nacional, con Humvees y vehículos de alta mar, coordinados con funcionarios de emergencia locales, respondieron a las llamadas de personas atrapadas en sus viviendas.

Los residentes de la ciudad, a 48 kilómetros al norte de Houston, están acostumbrados a las inundaciones, después de haber resistido una de ellas el año pasado. Pero muchos dijeron que fueron sorprendidos por la magnitud del aumento de los niveles de agua.

En las horas oscuras de la noche, la Guardia Nacional navegó por los barrios transformados en lagos interiores con crestas de agua hasta las cimas de los buzones de correo, las bocas de incendio y los arbustos de jardín.

Con la bombera local Cassie Fritch guiando a las tropas con Google Maps en su teléfono celular, buscaron a personas que habían pedido ayuda. En una casa, Fritch encontró a un hombre que había cambiado de opinión acerca de la evacuación y decidió quedarse. Le advirtió que los rescatistas no volverían si volvía a llamar. “Él dice que no viene porque el agua retrocedió”, dijo Fritch. “Esa es su elección, pero la tormenta no ha terminado todavía”, aseguró.

La tormenta Harvey provocó unas inundaciones catastróficas en Texas, mató a al menos nueve personas, obligó a evacuaciones masivas y paralizó Houston, la cuarta ciudad más populosa de Estados Unidos. Se preveía que unas 30.000 personas buscaran refugio de emergencia cuando la inundación entró en su cuarto día.

Funcionarios del condado de Harris, donde se encuentra Houston, dijeron que los embalses construidos para manejar el agua de drenaje comenzaban a desbordarse este martes.

Con información de Reuters.