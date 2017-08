Candidatos de ECO + Cambiemos instaron a no desaprovechar una oportunidad histórica

El Club San Martín estuvo colmado. Las tribunas del estadio mostraban el típico colorido de los actos que organiza Encuentro por Corrientes (ECO) desde hace 8 años y las 24 escuadras que integran la alianza estuvieron representadas en el lanzamiento oficial de la formula Gustavo Valdés-Gustavo Canteros que buscarán retener el Ejecutivo provincial, en esta nueva etapa que inicia en el país y que trae beneficios a Corrientes.

El escenario fue solo para tres. La fórmula gubernativa y el actual gobernador y líder del espacio, Ricardo Colombi, elector por excelencia, que representa la carta fuerte y la garantía que tiene el este armado para que los correntinos le den otro período más para conducir los destinos del terruño.

Asimismo, los 15 titulares de la lista de diputados provinciales que el 8 de octubre acompañarán la boleta Valdés-Canteros, como también los 5 aspirantes al Senado local, estuvieron en las primeras filas para, una vez terminadas las alocuciones, subieran a darles el saludo final a los militantes congregados.

Valdés dio muestras de ser un gran orador, con buen manejo del escenario, y quedó demostrado que goza del apoyo de las bases que se encuentran encolumnadas detrás de la idea de sostener el modelo iniciado por Colombi, que deberá continuar y profundizar con miras a mejorar la calidad de vida de los correntinos.

“Nuestra gestión en la provincia estuvo signada al principio por lo urgente, después por lo necesario y ahora damos un paso más hacia lo bueno y me atrevo a más: tenemos que pasar a lo mejor y es lo que está por venir, porque tenemos todo para aprovechar esta gran oportunidad para desarrollarnos como provincia y estando juntos lo vamos a lograr”, dijo Valdés.

Seguidamente, destacó la experiencia que tiene el equipo al señalar que tienen un plan que incrementará el crecimiento económico y la producción, pero sin dejar de mencionar cuestiones básicas como darle solución al déficit habitacional que posee Corrientes.

“Sabemos con certeza lo que tenemos que hacer y hacia dónde tenemos que avanzar. Por eso, después de haber sido discriminados y no haber recibido fondos para viviendas, me comprometo, como gobernador de la provincia, a triplicar los fondos destinados para la construcción de viviendas”, explicó.

También se refirió a la cuestión salarial, señalando que no solo han logrado pagar los sueldos en tiempo y forma, sino que además este año les han dado a los empleados públicos provinciales un incremento que está por encima de los índices inflacionarios.

“Tenemos que apostar a la previsibilidad y todo este tiempo se pagaron los sueldos al día, pero además aumentamos los sueldos el 35 por ciento, 10 puntos por encima de la inflación. El año que viene vamos a seguir aumentando los sueldos para recuperar el poder adquisitivo de los correntinos, lo vamos a seguir haciendo con plus”, adelantó el candidato a gobernador.

Por su parte, Canteros aseguró: “Somos un equipo y recuperamos lo más importante, la buena relación con el Gobierno nacional. Todos los ministros vienen a Corrientes a visitar al gobernador, firman acuerdos y realizan obras, igual que el presidente y esto años atrás no se veía. Por eso, Corrientes es una provincia con futuro. Estamos en el mejor momento de la historia, vamos a mantener lo que hemos hecho e ir por más”.

En tanto, Colombi sostuvo: “Este es el único camino. Con nuestra fórmula aseguramos la vigencia del estado de derecho, el trabajo mancomunado con los intendentes, la relación del sector público y privado, porque somos una alianza no solo para ganar las elecciones, sino para seguir asegurando la gobernabilidad”.