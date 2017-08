El apoyo de Peppo a Camau fue tomado como una provocación

El secretario general de la Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de la Salud Pública de Chaco (Aptasch), Ricardo Matzkin, aseguró que le “resulta una provocación que Peppo apoye la campaña de Camau cuando la situación sanitaria está quebrada”. Fue la primera reacción sindical tras conocerse que el gobernador chaqueño apareció donando equipos de salud al hospital de Santo Tomé, de donde es oriundo, en el marco de un acto político de apoyo a las candidaturas a gobernador de Carlos Mauricio Espínola y a senador provincial de Víctor Giraud.

Matzkin denunció que Peppo, contrariamente a lo que dijo durante su paso por Santo Tomé, “tiene una clara política de no dialogar” con los sindicatos. “No abre la convocatoria a paritarias como debería. Nosotros hemos hecho una docena de pedidos de diálogo y el gobernador nunca contestó”.

Peppo apareció el pasado fin de semana en Santo Tomé, junto a Giraud y Espínola, simulando convertirse en garante de que el medallista olímpico va a cumplir sus promesas de campaña si llega a la Gobernación de Corrientes.

Como contrapartida, ofrece una provincia donde los reclamos por falta de insumos, pagos atrasados y falta de profesionales de la salud se reproducen a diario generando paros en la mayoría de los hospitales de esa provincia.

Matzkin, en declaraciones a El matutino de Mega, de Corrientes, aseguró que vienen “denunciando desde hace meses la situación del servicio de salud ,que está en una crisis, tanto a lo que hace a la comisión de recursos humanos como a la situación del servicio en general, en las cuestiones de insumos y funcionamiento del servicio sanitario”.

“Desgraciadamente, la situación es precaria y muy crítica. La decisión política del Gobierno de Chaco en el tema de presupuesto ha ido disminuyendo”, dijo.

“En cuanto a recursos humanos, tenemos, por un lado, aumentos salariales muy por de debajo del nivel, condiciones y sueldos sumamente precarios. Hay miles de trabajadores a los que todavía no se les pagan, un descontrol incluso en lo que es la planta del Estado en las distintas leyes o decretos”.

Por otro lado, se refirió al apoyo del gobernador Peppo a la campaña política de Camau. “Para nosotros resulta una provocación, realmente caen muy mal estos gestos cuando los argumentos ante todos los reclamos son la falta de presupuesto. Desde principios de año, el Gobierno viene planteando eso para justificar desde recortes hasta la negativa de dialogar sobre salarios, cuando por otro lado nos enteramos de que Chaco recibe un monto muy superior en concepto de coparticipación, más del 30% con respecto a los montos del año pasado. Hay recursos que el Gobierno destina para otro lado”.

“Desgraciadamente, tenemos una decisión política del Gobierno de no invertir en salud”, aseguró.