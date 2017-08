Valdés encabezará hoy el lanzamiento de los candidatos de ECO y se intensifica la campaña

El frente Encuentro por Corrientes (ECO) + Cambiemos presentará hoy a todos los candidatos que competirán el 8 de octubre en las elecciones provinciales, donde Gustavo Valdés (UCR) y Gustavo Canteros (Proyecto Corrientes) serán el mascarón de proa que intentará retener el Ejecutivo provincial, más los 15 pretendientes a quedarse con las bancas que se ponen en juego en el legislativo correntino.

Desde la semana pasada los encargados de la difusión de la campaña de la alianza correntina, se encuentran abocados a la convocatoria de un acto que será el punto de partida oficial de una campaña que ya está en marcha desde hace varios meses en pos de que ECO + Cambiemos continúe trazando las políticas de Estado necesarias para mantener el bienestar de los ciudadanos que habitan este suelo.

En este mismo sentido, Valdés y Canteros visitan comunas del interior, presentando sus propuestas, al tiempo que lanzan a sus escuderos que pelearán por las Intendencias de cada ciudad del territorio provincial.

Durante la semana, el ritmo que lleva adelante la fórmula no disminuyó. Valdés estuvo con intendente y referentes del espacio verde en la zona sur de la provincia, para lanzarlos como candidatos y apuntalarlos, acompañado en algunos lugares por el gobernador Ricardo Colombi y también por el ministro de Coordinación y Planificación, Eduardo Peteco Vischi, quien es el encargado de capitanear las acciones en ese terruño provincial.

En tanto que Canteros visitó la costa del Paraná y en Ituzaingó estuvo acompañado por el actual senador provincial Sergio Flinta, que busca ser reelegido en ese cargo.

En el acto de esta mañana veremos a todos los actores que intervendrán en el proceso electoral provincial. Allí estarán, además de los Gustavo, quienes integran la grilla para senadores, que lleva en primer lugar a Ricardo Colombi, seguido por Sergio Flinta, Alejandra Seward, Humberto Bianchi y Susana González. Asimismo, los aspirantes a diputados Eduardo Vischi, Horacio Pozo, Eugenia Mancini, Marcelo Chaín, Magno Ramírez, Albana Rotella, Manuel Aguirre, Lucía Centurión, Aníbal Godoy, Javier Silva, Nuria Acosta, Edgar Benítez, José Vassel, Rita Vanderlan y Daniel Ansola.

Paso de los Libres

El candidato a gobernador Gustavo Valdés planteó el sábado, en un acto en Paso de los Libres, la importancia de construir un parque industrial en esa localidad, al tiempo que sostuvo que así se generará “trabajo digno para las familias libreñas” y que el mismo será posible mediante un trabajo en conjunto entre la Nación, la Provincia y el Municipio.

En el Club Barraca, y junto al ministro de Coordinación y primer candidato a diputado provincial, Eduardo Vischi, respaldaron la fórmula local Marcelo Chelo Sincovez-Raúl Tarabini, este último, actual intendente de la comuna fronteriza. Así fue que el diputado nacional destacó el apoyo del presidente Mauricio Macri y que este vínculo permitirá a Corrientes el despegue hacia el desarrollo de la provincia.

“Hoy, el Gobierno nacional está invirtiendo 7.500 millones de pesos en Corrientes y eso es apoyar a los correntinos. Debemos aprovechar esta oportunidad, y no la dejemos pasar, porque para Paso de los Libres también es una oportunidad”, sostuvo.

Destacó los logros alcanzados por el frente gobernante en la ciudad del general Madariaga, señalando que el futuro continuará si se vota a la fórmula que presenta la escuadra verde.

“Hoy tenemos energía segura, tenemos gas natural, y con Chelo, Peteco y el Profe (Tarabini), a partir del próximo período, vamos a hacer realidad que Paso de los Libres tenga su parque industrial y que podamos dar trabajo digno a las familias libreñas, porque es posible construir ese futuro”, expresó Valdés despertando el aplauso de todos los congregados en el club.

Luego señaló que “con Rogelio Frigerio (ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda) acordamos el compromiso de triplicar los fondos destinados a viviendas, para que cada correntino pueda tener su casa, construir su hogar y vivir en Corrientes”. Y agregó: “Por eso, les pido que lleven la boleta, casa por casa, sabiendo lo importante que es unir la Nación, la Provincia y el Municipio. Vayan convencidos de que este es el mejor camino”.

Finalmente, Valdés comparó las opciones que se enfrentan este 8 de octubre en Corrientes, al decir: “Tenemos una fórmula coherente y equilibrada, con Gustavo Canteros como vice, con todos los partidos que integran Encuentro por Corrientes, no hicimos una fórmula ‘cholula’ que tal vez figure más en la revista Paparazzi, pero que no se sabe qué alianza política traen, mientras que nosotros tenemos valores, principios y la convocatoria clara a todos los correntinos de buena voluntad que se quieran incorporar. Por eso invitamos a todos a que juntos construyamos el futuro que nos merecemos los correntinos”.