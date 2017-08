El STJ rechazó un planteo de Cemborain para que se lo habilite como candidato

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la Provincia declaró inadmisible un planteo de la defensa del intendente de Mercedes, Víctor Cemborain, en que se solicitó el avocamiento en la causa en que el jefe comunal está condenado por lesión grave dolosa y denunció “violaciones a los derechos constitucionales” por parte del Tribunal Oral Penal de Mercedes, las cuales “habilitarían la instancia extraordinaria” por la supuesta gravedad institucional.

El pedido fue formulado por el abogado Armando Aquino Britos ante el STJ, pero el alto tribunal correntino declaró “inadmisible” el planteo, en que se solicitó que “se ordene el respeto de los derechos civiles y políticos” de Cemborain “permitiéndole ser candidato a cargo público provincial de no mediar impugnación y declarando la nulidad de lo actuado por el Tribunal Oral Penal de Mercedes en lo resuelto sobre su inhabilitación”.

Los ministros Eduardo Panseri, Guillermo Semhan, Luis Rey Vázquez, Alejandro Chaín y Fernando Niz entendieron que la situación planteada no reúne las condiciones configurativas para habilitar el recurso extraordinario por salto de instancia, que regulan los artículos 275 bis y ter, incorporados al Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia por Ley 6350, pero tampoco la competencia en grado de apelación.

El pedido de avocamiento se funda en la supuesta afectación de los derechos civiles y políticos de Cemborain, cuya “interdicción pretende con urgencia ante la inminencia de las elecciones”, pero el STJ advirtió que las materias penal y electoral “obstan la procedencia” del recurso, ya que la actuación tachada de nulidad por Cemborain es, en rigor, el cómputo de la pena impuesta por condena firme y las comunicaciones de estilo a las partes y autoridades policiales y judiciales, en cumplimiento de la normativa vigente en materia penal.

Además, los ministros indicaron que no se advierte que la cuestión importe una “notoria gravedad institucional”, más allá del interés propio de Cemborain.

“Si Cemborain se hubiera agraviado por el cómputo de pena efectuado, debió primero observarlo ante el mismo tribunal [el TOP de Mercedes] y en caso de disconformidad con la respuesta, interponer el pertinente recurso de casación ante este STJ contra esa decisión, es decir, que no existe una instancia que saltar ni el recurso opuesto es el pertinente para habilitar esta instancia extraordinaria”, señalaron los ministros.

El STJ consideró que su intervención no es el “único remedio para la protección de los derechos civiles y políticos” que el intendente de Mercedes señala “como vulnerados a los fines de evitar perjuicios de imposible o insuficiente reparación ulterior”.