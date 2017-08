Colombi dijo que Valdés-Canteros es “la única fórmula que asegura la gobernabilidad” en Corrientes

Con un mensaje centrado en la relación con el Gobierno nacional, la inversión en obra pública y la continuidad de la política salarial, el frente ECO + Cambiemos presentó hoy a la fórmula Gustavo Valdés-Gustavo Canteros para la Gobernación, en un acto en el Club San Martín, de este capital, con la presencia del gobernador Ricardo Colombi y los candidatos a intendente de más de 70 Municipios.

“Nosotros tenemos un rumbo claro. El otro frente no tiene un rumbo y por eso no puede representar el cambio”, dijo Valdés en alusión al PJ y aliados. “Hay que ser cuidadosos y aprovechar lo que construimos juntos, porque lo hicimos con esfuerzo, con políticas sabias, aplicadas con certeza y justeza”, destacó. Para diferenciar la gestión de Colombi, acusó al candidato a gobernador del PJ, Camau Espínola, de ser “el responsable de que a los correntinos les faltara inversión en obra pública” durante el kirchnerismo.

“En estos años, la política estuvo signada primero por lo urgente; después, por lo necesario. Ahora tenemos que pasar a lo bueno y a lo mejor, y lo mejor está por venir”, clamó el candidato a suceder a Colombi para las elecciones del 8 de octubre.

Valdés, actual diputado nacional, recordó que Corrientes “fue ninguneada” durante el gobierno de Cristina Kirchner, pero dijo que “aprendimos a vivir con lo nuestro. Nos enseñaron no solo la libertad, sino dignidad en los tiempos difíciles”, dijo ante la multitud congregada en el estadio del Club San Martín. Reiteró algunas líneas de su discurso de campaña, como “triplicar los fondos destinados a viviendas, para que cada correntino tenga un hogar donde formar su familia”, el apoyo “a cada uno de los municipios”, la inversión en los hospitales, la continuidad de la política salarial y la construcción de la autovía de la ruta 12, entre otras obras públicas impulsadas por la Nación.

Cada correntino merece una vivienda, por eso me comprometo a triplicar los fondos para viviendas. — Gustavo Valdés (@gustavovaldesok) 28 de agosto de 2017



Canteros, que abrió el acto, apuntó a los gobernadores del PJ que hacen campaña para Camau. “Tenemos una provincia, a diferencia de otras, sin deuda. Hay que cruzar el río Paraná y ver qué hay enfrente. Un gobernador [por Domingo Peppo] que promete cosas en nuestra tierra que en su tierra no puede cumplir”, cuestionó. Y agregó: “Pueden venir todos los gobernadores que quieran, pero acá está garantizado el pago de sueldos en tiempo y forma”.

“Somos un equipo y hemos recuperado lo más importante: la buena relación con el Gobierno nacional”, recordó Canteros, que buscará su reelección como vicegobernador. “El presidente viene a Corrientes. Esto años atrás no se veía. Estamos en el mejor momento de la historia”, consideró.

Vamos por 4 años para consolidar la Provincia.

Gracias #RicardoColombi por confiar en esta fórmula con @gustavovaldesok pic.twitter.com/nMTHunAbW7 — Gustavo Canteros (@gacanteros) 28 de agosto de 2017



El cierre del acto estuvo a cargo de Colombi, que volvió a fustigar a los gobernadores del PJ que “usan recursos de sus Provincias para bancar” la campaña de Corrientes Podemos Más, la alianza de Camau y Eugenio Artaza, a la que definió como “el agua y el aceite”.

“Tienen referentes nacionales diferentes: uno representa al kirchnnerismo y otro al massismo. Si a nivel nacional se plantea esa pelea, como sería la situación en Corrientes si, en caso de ganar, el gobernador va para un lado y el vice para el otro”, advirtió el gobernador, que competirá el 8 de octubre por una banca del Senado provincial.

Por eso dijo que la ECO + Cambiemos “es la única forma que asegura la vigencia del Estado de derecho” en Corrientes, porque “no es una alianza para ganar las elecciones sino para asegurar la gobernabilidad”.

Y alertó sobre “otra dificultad” que tiene Podemos Más: “Uno va a llegar al Gobienro, pero otro al poder. Y va a profundizar la crisis atacando al Poder Judicial. Ya lo vivimos en la década del 90”, recordó.