Stolbizer pide que se le vede a Cristina el ingreso al Senado

La líder de GEN, ahora socia de Massa, dijo que la expresidenta no podría ocupar una banca por “la cantidad de causas que tiene en la Justicia”.

La diputada nacional Margarita Stolbizer manifestó su “esperanza” de que la expresidenta y candidata a senadora de Unidad Ciudadana por la provincia de Buenos Aires “no llegue al Senado” y consideró que de ser elegida “le sea vedado el ingreso por la cantidad de causas que tiene en la Justicia”.

“Me parece que el Senado tendrá que evaluar si tiene las condiciones para ingresar”, advirtió la dirigente en declaraciones a FM Delta al recordar que “ella misma sostuvo en su momento que [Raúl Rolando] Romero Feris no podía ingresar con tantas causas pendientes en delitos contra la administración pública”, cuando en 2001 era senadora y rechazó el ingreso del correntino a la Cámara alta.

Consultada por los resultados de las PASO, que admitió no haber “alcanzado las expectativas”, Stolbizer, que es candidata a senadora por el Frente Renovador 1País, señaló que lo que la “moviliza” es la “voluntad por mejorar” y destacó que “lo importante es poder discutir lo que se elige y lo que se define en la elección” del 22 de octubre.

La líder de GEN pidió “dejar abierta la posibilidad” de que si Cristina gana una banca, “le sea vedado el ingreso al Senado por las causas judiciales que tiene en su haber.

La diputada nacional afirmó que “el Senado va a tener que evaluar si tiene las condiciones para ingresar” y ocupar una banca en la Cámara alta a partir del 10 de diciembre próximo.

Esa posibilidad ya había sido evaluada por otros miembros del oficialismo al momento de votar la suspensión del diputado Julio de Vido de la Cámara baja, que finalmente no obtuvo los votos necesarios.

Respecto a la performance del frente 1País, que obtuvo el tercer puesto con 14,78 % de los votos en la Provincia de Buenos Aires, Stolbizer indicó que está “muy tranquila” con el resultado, aunque reconoció que “no se alcanzó con las expectativas” y por eso se está “reformulando el discurso” de la coalición que hizo con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa.