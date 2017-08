Se inicia mañana el pago de sueldos a estatales

Los empleados públicos de la Provincia empezarán mañana a cobrar el sueldo de agosto, con aumentos para la administración central y Seguridad, y en las asignaciones familiares.

El cronograma se iniciará con los activos con salarios de hasta 11.800 pesos y jubilados, hasta 11.200 pesos. Este tramo ya está habilitado en las cuentas desde ayer sábado.

El martes 29, cobrarán los activos hasta 19.000 y pasivos, hasta 18.400. El miércoles 30, pagarán a los que cobran por encima de esos montos.

Los sectores de administración central y Seguridad cobrarán este mes con los aumentos establecidos por el gobernador Ricardo Colombi.

En el caso del primer sector, que incluye a Salud, el aumento es del 5 por ciento. Son 17.500 puestos laborales los beneficiados, informó el Ministerio de Hacienda de la Provincia.

El mismo porcentaje de aumento les corresponde a los de Seguridad, en el valor punto. Son 9.000 los beneficiados.

Además, la asignación por hijo pasa de este mes de 620 pesos a 820 pesos (alcanza a 39.000 agentes) y la asignación por persona discapacitada a cargo sube de 1.300 pesos a 1.500 pesos (1.300 agentes).

Según el ministro de Hacienda, Enrique Vaz torres, con el pago de agosto a los 75.000 empleados públicos de la Provincia, sumado el plus remunerativo no bonificable, la inversión alcanza a los 2.000 millones de pesos.

“La inversión salarial en concepto de haberes asciende a $ 1.700 millones, a lo que hay que sumarle en agosto los alrededor de $ 300 millones que la Provincia vuelca mensualmente en concepto de plus habitual, remunerativo no bonificable de $ 2.700”, destacó el jefe de la cartera económica.

Vaz Torres anunció que en septiembre, el plus mensual aumentará a 3.000 pesos, lo que representa una suba acumulada de 131% en el año. El mes que viene cobrarán con aumentos los docentes, a los que se les blanquearán 300 pesos. Lo mismo ocurrrá con Vialidad, con un blanqueo de 250 pesos.

BUENAS NOTICIAS 😄| Les dejamos el cronograma de pago de sueldos del mes de agosto con aumentos que comienzan el lunes 28 #VamosParaAdelante pic.twitter.com/3XjFgTPTiy — Vamos Para Adelante (@CorrientesGob) 25 de agosto de 2017