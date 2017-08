“Estamos seguros de que nuestro piso es de 3 senadores”, dijeron desde ECO

La senadora provincial por la Unión Cívica Radical (UCR), Alejandra Seward, aseguró ayer que en los comicios gubernamentales a desarrollarse el 8 de octubre, el “piso” de Encuentro por Corrientes (ECO) + Cambiemos será de tres senadores, por lo que no le afecta “estar segunda o tercera” en la nómina, dado que interpreta que de todas maneras podrá renovar su mandato por seis años más.

Las declaraciones de la senadora radical se produjeron tras una observación realizada por Silvia Casarrubia (exapoderada de la UCR y actual candidata a diputada provincial por CAPO, una de las colectoras que acompañan la fórmula de Carlos Mauricio Camau Espínola y Eugenio Nito Artaza por el frente Juntos Podemos Más), respecto del lugar en que se inscribió a Seward en la lista. Casarrubia entiende que en la nómina de ECO + Cambiemos no se respeta la ubicación del cupo femenino.

“Lo que hay que tener en cuenta es que antes elegíamos menos senadores, porque después se amplió la cantidad; ahora se eligen 5 senadores”, recordó Seward, en referencia a la ampliación de la cantidad de legisladores producida a fines de 2012. En ese entonces, la Legislatura sumó 4 representantes en la Cámara de Diputados y 2 en el Senado, con lo cual los cuerpos quedaron conformados con 30 y 15 integrantes, respectivamente.

“No sé qué determinará la Justicia, pero creo que el tercer lugar cubre el cupo femenino”, opinó la legisladora en diálogo con radio Sudamericana. De ese modo, le restó trascendencia a la situación.

Seguidamente, evidenció una mirada optimista: “Personalmente, no me afecta para nada estar en la segunda o tercera ubicación. Estamos seguros de que nuestro piso es de tres senadores para estas elecciones, así que lo mismo estaré representando el cupo femenino en el Senado desde el 10 de diciembre”, aseguró. “No sé en qué estarán trabajando nuestros apoderados respecto de esta impugnación, pero en realidad no va a ser nada perjudicial para nosotros en este sentido”, reiteró.

“Venimos trabajando desde la campaña de (Eduardo) Tassano y (Emilio) Lanari. Logramos un resultado muy efectivo y eficiente, con el triunfo”, destacó la senadora, haciendo hincapié en las elecciones del 4 de junio en las que la dupla de ECO + Cambiemos venció a la del kirchnerismo, conformada por los actuales intendente y vice, Fabián Ríos y Ana María Any Pereyra.

“Ahora, para las provinciales, se dividió la provincia en regiones, con cada candidato a cargo de una región”, sostuvo la dirigente radical. “Estamos acostumbrados a este trabajo. Yo habitualmente lo hago en Capital y lo seguiré haciendo, así que manos a la obra”, instó.

Ricardo Colombi, en la grilla

“Nosotros tenemos un proyecto de gobierno en el cual el Poder Legislativo viene acompañando con todas las leyes que hacen falta y son necesarias para cuestiones clave como parques industriales, educación, salud y demás, así que tenerlo a Ricardo Colombi como senador en la provincia no hace más que garantizar la vigencia de este proyecto político para Corrientes”, interpretó Seward respecto de la nómina a senadores de ECO, que encabeza el gobernador.

“Gustavo Valdés está comprometido desde hace muchos años. No hay dudas de que acá seguimos trabajando para el crecimiento de Corrientes”, dijo la legisladora acerca del candidato a gobernador. “Seguramente tenemos la oportunidad de poner el pie en el acelerador, con el acompañamiento del Gobierno nacional, pero los pasos que vamos dando son seguros e indican el futuro que pretendemos todos para esta provincia”, finalizó Seward.