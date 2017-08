Pidieron la impugnación de la candidatura de Víctor Cemborain

La UCR y el Partido Popular (PP) impugnaron la candidatura a intendente de Mercedes de Víctor Cemborain, que pretende ser reelegido en el cargo en los comicios del 8 de octubre. Para los apoderados de ambas fuerzas, la normativa electoral provincial impide a los condenados con sentencia firme ser candidatos a jefe comunal.

Según señala la presentación, Cemborain, candidato a intendente por la alianza Frente Solidario, “se halla impedido de postularse para tal cargo porque está condenado con sentencia firme” a la pena de prisión de un año en suspenso, lo que “encuadra en la inhabilidad” prevista por los artículos 222º, 89º y 93º de la Constitución de la Provincia y 61º y 41º de la Carta Orgánica de Mercedes.

El pedido de impugnación está firmado por Graciela Rodríguez, Alfredo Vallejos y Oscar Martínez, de la UCR, y Juan José López Desimoni, por el PP.

En 2013, Cemborain fue condenado por el Tribunal Oral Penal de Mercedes a 8 meses de prisión en suspenso por haber agredido en 2009 al exintendente Jorge Molina. En 2014, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la Provincia rechazó un recurso contra esa sentencia y le impuso una pena de un año de prisión en suspenso, por el delito de lesiones graves.

En 2015, la defensa de Cemborain volvió a recurrir al STJ, pero el máximo tribunal provincial declaró “inoficioso” el recurso, quedando así firme la pena de un año.

En febrero de 2016, la Corte Suprema también rechazó un planteo de la defensa del actual intendente mercedeño.

Por ello, los apoderados de la UCR y el PP señalan que “el candidato impugnado está condenado, con sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada”.

“Tratándose de una condena de ejecución condicional la que se le impusiera al candidato impugnado”, los apoderados señalan que es de “estricta aplicación el artículo 27, ab initio e in fine, del Código Penal que textualmente reza:

Artículo 27, ab initio: ‘La condenación se tendrá como no pronunciada si dentro del término de cuatro años, contados a partir de la fecha de la sentencia firme, el condenado no cometiere un nuevo delito’.

Artículo 27, in fine: ‘En los casos de sentencias recurridas y confirmadas, en cuanto al carácter condicional de la condena, los plazos se computarán desde la fecha del pronunciamiento originario’”.

En consecuencia, Cemborain “reviste el carácter de condenado desde el fallo Nº 114/14 del Superior Tribunal de Justicia, de fecha 27/11/2014 hasta el 27/11/2018 (por aplicación del artículo 27, C.P.), que es el que ha quedado firme, al encontrarlo penalmente responsable por el delito de lesiones graves –art. 90 C.P.– y que lo condenó a la pena de 1(un) año de prisión en suspenso; y en consecuencia: no puede ser candidato a intendente”.

El caso Bassi

“No creo que pueda haber un impedimento legal, salvo de que haya una decisión política determinada de sacar a aquellos intendentes que puedan ganar en sus territorios”, dijo hoy el intendente de Goya, Gerardo Bassi, sobre su cuestionada intención de presentarse para un mandato más como jefe comunal.

“Es lamentable que un intendente que haya hecho un solo mandato no lo dejen ir por la reelección. Hay otro intendente que tuvo dos períodos y luego fue viceintendente”, dijo refiriéndose a Ignacio Osella, que busca volver este año a la Intendencia goyana.

Para el oficialismo provincial, Bassi no puede ser candidato porque este año cumple su segundo mandato, al tomar como primero su desempeño como viceintendente entre 2009 y 2013, cuando Osella era el jefe comunal.

“Estamos hablando de una norma de no más de dos veces por cargo, y ellos toman viceintendencia e intendencia como lo mismo”, respondió Bassi en declaraciones a LT 7 Radio Corrientes.

“Voy a esperar los acontecimientos y confiar en que haya justicia. Esto va a terminar en el Superior Tribunal, donde no hay gatos buenos tampoco”, afirmó.