¿Cómo entender este “cambiemos”?

Por Luis María Díaz Colodrero. Exsenador

¿Fue una burla? ¿Una estafa?

En ocasión de las PASO llevadas a cabo hace dos domingos, a los correntinos nos ofrecieron en el cuarto oscuro un menú de catorce boletas distintas para que elijamos, en esa preparatoria de las definitorias elecciones del próximo 22 de octubre, a tres diputados nacionales.

En una de ellas, estaban los rostros de Nito Artaza y Cecilia, (que no era su flamante mujer, la señora Miloni), se trataba de una señora apellidada Gortari. Y más abajo, en letras chicas, el tercer candidato fue J. A. Legarreta.

Esa boleta obtuvo en el total de la provincia 55.634 votos, es decir que esa cantidad de ciudadanos confiaron en ella. Una interesante cifra que la posicionaba en un lugar expectante para competir con ciertas buenas chances de obtener, al menos, una de las bancas que se pondrán en juego en las venideras elecciones.

Pero resultó que, por lo visto, ni Nito ni Cecilia quedaron íntimamente conformes con sus performances. No llegarían al objetivo pretendido, anhelado: ser diputados nacionales.

Entonces, ¿qué hacemos?, se habrán preguntado. ¡Muy fácil! Ofrezcámonos para “otra cosa”. A nuestros votantes démosles las muchas gracias por la confianza que depositaron en nosotros y chau…

La dupla Nito-Gortari, otrora correligionarios provenientes del añejo histórico partido de Alem e Yrigoyen, los cultores del lema que se doble pero que no se rompa, incumplieron con esa liturgia: ¡rompieron! pasando a llamarse Renovemos Corrientes. En efecto: fueron a prestar sus servicios en una agrupación llamada Renovador 1País, que si mal no estoy informado, lidera en el País, el ahora alicaído parlanchín, señor Sergio Massa.

Allí permanecieron un tiempito. Hasta ver los resultados del experimento de las PASO.

Y fue entonces que los compañeros correntinos, ni lentos ni perezosos, exclamaron: papita para el loro… Aprovechemos a esos Renovadores de “firmes convicciones” que, al fin y al cabo, piensan y son como nosotros.

Démosle la Vicegobernación a Nito y la Viceintendencia de Goya para Cecilia. Puede ser que con ellos, nuestro Camau al fin corone, y “alguno” de los Bassi, padre o hijito, también.

Y allí van amarraditas, juntitas las dos yuntas bravas, a competir para el 8 de octubre.

Diputados nacionales los renovadores Nito-Gortari para los votantes que los prefirieron en las PASO. “¡Never, in de puta life!”, habrán dicho… Cazemos esto que nos ofrecen tan generosamente y que parece más seguro. Ahora, ¿qué estarán sintiendo gran parte, sino todos los ciudadanos que los votaron en las PASO? ¿Se sentirán burlados?, ¿Estafados quizá? Y terminando, ¿qué será de la vida del tercer candidato que llevaba esa boleta, don J. A. Legarreta? ¿Le habrán ofrecido algo? ¿O el hombre quedará en dulce espera atento a los resultados del 8 de octubre por si fracasa el “vuelta carnero” de la pareja estelar y deciden, sobre la marcha, volver a ser candidatos a diputados nacionales?

En un país llamado Argentina, en treinta y pico de años de democracia que gozamos, de un tiempo a esta parte, cualquier mamarracho de mezcolanza rebuscada podemos llegar a observar.

Por ello que siguen vigentes en casos como este, los versos del genial Discépolo en su tango Cambalache, cuando dice al finalizar: “da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, caradura o polizón”, ¡chan, chan!