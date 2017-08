Alejandra Seward vaticinó que ECO conseguirá como mínimo tres bancas en el Senado

La legisladora provincial Alejandra Seward (UCR-ECO) dijo hoy que en las elecciones del 8 de octubre, el “piso” de ECO + Cambiemos serán tres senadores, por lo que no le afecta estar segunda o tercera en la lista, confiada en que renovará su mandato.

“Personalmente, no me afecta para nada estar segunda o tercera porque estamos seguros de que nuestro piso es de tres lugares. Así que voy a estar lo mismo representando el cupo femenino desde el 10 de diciembre”, dijo Seward en radio Sudamericana.

La lista de candidatos a senadores de ECO + Cambiemos, que encabeza el gobernador Ricardo Colombi, fue observada por la exapoderada de la UCR y candidata de Nito Artaza en una colectora de Corrientes Podemos Más, Silvia Casarrubia, por el lugar en que fue inscripta Seward, teniendo en cuenta la ley de cupo femenino.

Seward destacó el hecho de que Colombi sea la cabeza de lista de ECO + Cambiemos para las legislativas provinciales, cuando se renovarán 5 bancas en el Senado. “Tenerlo a Ricardo en la lista no hace más que garantizar la vigencia del proyecto”, aseguró.

La legisladora radical señaló que el candidato a gobernador del frente verde, Guatavo Valdés, “está comprometido hace mucho”. “No hay duda de que seguiremos trabajando para el crecimiento de Corrientes y de que tendremos la oportunidad de poner el pie en el acelerador con el apoyo de la Nación”, dijo.