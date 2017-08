Osella criticó a Cecilia Gortari, la candidata a vice de Bassi: “Nunca vi un pase como ese”, dijo

El candidato a intendente de Goya por ECO + Cambiemos, Ignacio Osella, reiteró que el actual jefe comunal goyano, Gerardo Bassi, no puede candidatearse para un nuevo mandato porque la Constitución lo prohíbe, aunque aseguró: “No tengo problema de competir con nadie. El problema es que no cumplen con la Constitución. No soy yo”, aclaró.

En declaraciones radiales, Osella, ministro de Industria de la Provincia, criticó a la candidata a viceintendente de Bassi, Cecilia Gortari, por la alianza entre el PJ y el partido de Eugenio Artaza. “Es algo absolutamente inentendible, pero cada uno es dueño de su destino. “Es una enorme decepción porque uno confía en las personas”, dijo.

“Nunca vi un pase como este, ella era radical. Ya habían tenido reuniones con Camau [Espínola]”, consideró en declaraciones que reproduce el portal Corrientes Ya.

“Es un disparate hablar de proscripción. Es la Constitución y la ley las que te castigan”, afirmó Osella al referirse al impedimento constitucional que recae sobre Bassi de candidatearse para un nuevo período. Para el oficialismo provincial, el actual intendente cumple este año su segundo mandato consecutivo: el primero, entre 2009 y 2013, como vice de Osella.

El candidato de ECO + Cambiemos se mostró confiado en su triunfo en las elecciones del 8 de octubre en un distrito que gobernó entre 2005 y 2013. “Estamos llevando por escrito propuestas para los barrios, si no cumplimos tienen el derecho a reclamar”, comentó y agregó que “la sensación” que tiene es de victoria. “Generamos mucha confianza por lo que hicimos cuando me tocó ser intendente y hay además un malestar con la gestión actual”, expresó.