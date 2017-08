Mancini negó que la caída del puente haya influido en los resultados electorales en Esquina

La diputada provincial María Eugenia Mancini negó que la caída del puente en el arroyo Guazú, en Esquina, haya influido en los resultados electorales de las PASO en ese distrito, donde el frente Juntos Podemos Más fue el más votado.

“El esquinense no reprochó la gestión en las últimas PASO. Los ciudadanos no toman con toda la importancia a ese tipo de elecciones. Y hubo un tema climático [sic] que complicó la concurrencia de gente”, analizó la legisladora en Radio Dos.

“Más allá de los inconvenientes obvios, los que todos los días cruzan el lugar ven la respuesta inmediata”, dijo sobre la situación en el Paso Santa Rosa, donde, para viajar a Goya, hay que cruzar en lancha el arroyo Guazú.

Mancini, candidata a renovar su mandato en los comicios del 8 de octubre, consideró que “en general el ciudadano no toma a las PASO como algo muy importante. Vivimos en los días previos un clima de lluvias, que provocó que los caminos rurales se compliquen en su transitabilidad”.

La legisladora negó un enojo de los esquinenses y un voto en contra de ECO + Cambiemos por la caída del puente. “La primera respuesta se tuvo desde la Municipalidad de Esquina con lanchas para cruzar, y en la parte sanitaria, desde el hospital de Esquina, con la atención permanente”, evaluó.

“La respuesta está y se ven avances todos los días de la obra de instalación del puente Bailey”, dijo Mancini y agregó: “La rotura del puente tiene responsables y el hecho ocurrió. Hoy miramos para adelante para dar respuestas”.