La Corte ordenó a la Cámara Electoral emitir un nuevo fallo sobre Menem

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en una decisión unánime, le ordenó a la Cámara Electoral Nacional dictar un nuevo fallo sobre la candidatura de Carlos Menem a senador por La Rioja.

El máximo tribunal revocó la sentencia de la Cámara Electoral que había impugnado la postulación de Menem por “graves defectos formales”, sin emitir opinión sobre la cuestión de fondo, es decir, sobre su habilitación como candidato. Asimismo, la Corte ordenó que el nuevo pronunciamiento debe dictarse “antes del vencimiento del plazo para la habilitación de listas”.

Para la Corte, el fallo de la Cámara Electoral, que había impugnado la candidatura del expresidente por “incompatibilidad ética”, debido a dos sentencias condenatorias en su contra, contenía “graves defectos jurídicos que hacían imposible mantenerlo”.

A efectos de hacer cesar la incertidumbre que aún pesa sobre el electorado riojano, la Corte determinó que el nuevo fallo deberá ser dictado por la Cámara Electoral con anterioridad a la fecha de oficialización de las listas, de acuerdo a lo establecido en el cronograma electoral vigente, subrayó el máximo tribunal, según informó el Centro de Información Judicial (CIJ).

La Corte también entendió que la sentencia de la Cámara Electoral se fundó en un único antecedente –el caso Romero Feris, de 2003–, que no era aplicable a la causa.

La candidatura de Menem fue impugnada por la CNE a principios de agosto, cuando el tribunal electoral hizo lugar a los planteos presentados por Leonel Acosta, de la alianza Izquierda al Frente por el Socialismo, y Marcela Crabbe, diputada del Parlasur por Cambiemos.

El tribunal falló en atención a la pena de 7 años de prisión y 14 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos dictada a fines de julio por la Cámara Federal de Casación Penal por la venta de armas a Croacia y Ecuador.

Al día siguiente, Menem apeló el fallo de la CNE y sostuvo que la decisión “es producto de la ignorancia de algunas personas”, aunque desvinculó al Gobierno nacional del caso.

El objetivo de la apelación del expresidente fue que la Corte Suprema tratara el caso, pero no logró que el máximo tribunal fallara antes de las PASO.

Ahora, diez días después de las primarias, la Corte Suprema revocó la sentencia de la Cámara Nacional Electoral que le impidió a Menem ser candidato por tener “graves defectos formales”, pero no se expidió sobre si finalmente podrá participar de los comicios de octubre. Según el máximo tribunal, debe “dictarse un nuevo pronunciamiento antes del vencimiento del plazo para la habilitación de listas” de cara a octubre. La Corte lanzó duras críticas al fallo de la Cámara Electoral y señaló que contenía “graves defectos jurídicos que hacían imposible mantenerlo”.