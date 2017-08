Para Flinta, sería “un desatino” que la gente acompañe a Camau y a Nito Artaza

“A Camau (Espínola) lo parió políticamente Cristina Kirchner y de Nito (Artaza) se puede hablar como cómico. Lo conozco y sería un desatino que la gente lo acompañe. Eso no es el cambio”. Con esa frase, el senador provincial Sergio Flinta, que buscará su reelección, analizó el cierre de listas del sábado, cuando se inscribieron las fórmulas de gobernador y vice, como así también las listas de legisladores para el 8 de octubre.

Flinta desestimó el grado de credibilidad que pueda llegar a tener la dupla de Juntos Podemos Más para la gobernación, conformada por Carlos Mauricio Camau Espínola y Eugenio Nito Artaza.

Paralelamente, el senador y dirigente radical manifestó que el gobernador Ricardo Colombi, que encabeza la grilla de Encuentro por Corrientes (ECO) + Cambiemos para el Senado provincial, “tiene un nivel de aceptación del 70 por ciento y eso es un presupuesto político muy bueno”. A su vez, analizó que el candidato a sucederlo, Gustavo Valdés, “es distinto, pero va a continuar un proyecto que está consolidado”.

“Somos un equipo de trabajo y cada uno tiene su rol; la gente entiende”, afirmó a través de Radio Dos.

Respecto de los números que difundió el PJ y aliados en las PASO, sumando los votos de todos los partidos del frente Podemos Más, Flinta indicó que “eso fue un montaje”, tras lo cual afirmó que “la gente no son vacas, no se la puede contar de esa forma”.

Por su parte, el ministro de Coordinación y Planificación de la Provincia, Eduardo Vischi, cabeza de lista a diputados provinciales de ECO + Cambiemos, señaló que el piso electoral del frente oficialista es de 45 puntos y que “va a crecer”, aunque de todas formas aclaró que “hacer números estimando resultados es subestimar a la gente”.

En contacto con radio Sudamericana, Vischi expresó los motivos por los que decidió quedarse en Corrientes y no candidatearse como legislador nacional: “Uno tiene una aspiración, trabaja, plantea y en este equipo que hemos conformado hay roles; en esos roles trato de ver la posibilidad de ocupar esos espacios que se permiten en esos momentos”, explicó.