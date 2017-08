La CGT marcha a la Plaza de Mayo y el Gobierno habla de “recuperación sostenida” del empleo

La CGT marchará hoy a la Plaza de Mayo, junto con las dos CTA y movimientos sociales, en rechazo de las actuales políticas económica y laboral, aunque los grandes sindicatos de servicios, los independientes y los del transporte ya dejaron trascender que no respaldarán una posible convocatoria a una huelga nacional.

Los sindicatos de servicios (los denominados “gordos”) y los llamados “independientes” buscarán este martes, desde las 15, marcar presencia en la Plaza, pero “sin forzar la convocatoria hasta el extremo”, en clara evidencia de la interna que se vive en la CGT.

En septiembre, se reunirá un Comité Central Confederal que determinará los pasos a seguir en el caso de que no existiera una convocatoria al diálogo por parte del Gobierno, pero “sin que eso implique que exista la determinación de un paro”, explicó el lunes el estatal Andrés Rodríguez.

Otras agrupaciones que se adhieren a la protesta de hoy son la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie y la Corriente Clasista Combativa (CCC). Esos grupos se movilizarán a las 11 hasta la Plaza.

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, afirmó que “no queda muy claro el motivo” de la movilización de la CGT “en medio de un proceso electoral”, entre las PASO del 13 de agosto pasado y las elecciones de renovación legislativa del 22 de octubre.

Triaca consideró que la marcha de protesta que realizará este martes la CGT junto con las dos CTA y movimientos sociales tiene un “tufillo político” y sostuvo que el diagnóstico del Gobierno respecto de la situación del empleo “está muy alejado de lo que plantean estos dirigentes” sindicales.

Triaca, en declaraciones a radio Mitre, dijo que la pertenencia política de algunos dirigentes gremiales a sectores de la oposición “tiñe cualquier reclamo. Esta movilización es innecesaria, es inoportuna, está más ligada a cuestiones políticas que a una cuestión concreta de reclamos”.

“Vemos que a partir del mes de julio de 2016 empezó a recuperarse sostenidamente el empleo en la Argentina y llevamos más de 180.000 puestos de trabajo registrados”, dijo Triaca.

En tanto, el titular de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, vaticinó que la marcha a la Plaza de Mayo “será exitosa porque si algunos compañeros no marchan, los trabajadores sí lo van a hacer”.

Palazzo salió al cruce de la polémica suscitada por algunos dirigentes sindicales que se opusieron a la medida convocada para este martes por el plenario de sindicatos en repudio de una eventual reforma laboral y en apoyo de otras reivindicaciones sectoriales.

“Si fuera por el resultado de las PASO, dos tercios votaron en contra del Gobierno, con lo cual tendríamos que tener más fuerza para reclamar”, analizó el titular de la Bancaria.

Palazzo, en declaraciones a FM Blue, explicó los motivos de la movilización y recalcó que fue “la propia CGT y su consejo directivo los que convocaron a todas las organizaciones sindicales, a los secretarios generales, al plenario y se votó por unanimidad esta marcha”.

Con información de Télam.