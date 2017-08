Colombi llamó a no permitir que se ponga en riesgo la institucionalidad de la provincia

Tras la presentación de listas realizada el sábado, el frente Encuentro por Corrientes (ECO) + Cambiemos comenzó un intenso trabajo de cara a retener la Gobernación y ganar en primera vuelta las elecciones del 8 de octubre. Ayer, los candidatos del espacio visitaron cuatro localidades correntinas: Carolina, Empedrado, Mburucuyá y Saladas. Allí respaldaron a los jefes territoriales afines, que buscarán contribuir en el triunfo del frente oficialista y teñir el mapa de la provincia con el verde que caracteriza a esa escuadra. Hay una sola certeza: el tiempo no para, y así lo entienden las máximas figuras de la alianza gobernante.

La localidad de Carolina fue el primer destino de Valdés, quien estuvo acompañado por el gobernador Ricardo Colombi, que encabeza la lista de senadores provinciales. Allí participaron del acto de entrega de certificados de ascensos de la Unidad Regional II Goya, que contó una gran concurrencia y que tuvo como broche un almuerzo comunitario para más de 1.500 integrantes de la denominada familia policial.

Antes del acto llevaron adelante una conferencia de prensa, donde tanto Valdés como Colombi respaldaron al candidato a intendente de la segunda ciudad de la provincia, el actual ministro de Industria, Ignacio Osella.

Diferencias entre frentes

Colombi insistió en la idea de que la propuesta de ECO + Cambiemos no se trata de una propuesta electoralista, sino que es un armado teniendo en cuenta los tiempos que vienen por delante en la que inevitablemente el terruño seguirá siendo beneficiado a partir de la alineación de la Provincia y los Municipios al Gobierno nacional.

“Se trata de una alianza social, política, con el objetivo que las instituciones democráticas de la provincia sigan estando vigentes. Del otro lado, tenemos un frente netamente electoral, el único fin es llegar al Gobierno. Si analizamos la integración de esa fórmula, encontrará a dos sectores que, a escala nacional, están enfrentados.

Uno corresponde al sector de [Sergio] Massa, y el otro responde al kirchnerismo. Es una suerte de querer mezclar el agua y el aceite. Imagínense qué pasaría si tendrían posibilidades de llegar al Gobierno: la gobernabilidad y las instituciones del partido entrarían en crisis, porque representan intereses antagónicos, contrapuestos, que se plantean llegar al Gobierno y nada más”, dijo Colombi dejando en claro que no tienen un plan político para sostener los logros obtenidos hasta este momento por su gestión.

El candidato a senador provincial puso de relieve que en el otro frente hay figuras agazapadas que esperan que Carlos Mauricio Camau Espínola llegue al gobierno, para, desde las sombras manejar el poder, y advirtió sobre el peligro que representa para Poder Judicial de la Provincia.

“En el otro frente hay un candidato que quiere llegar al Gobierno, pero por detrás hay un personaje que quiere llegar al poder. Muchos lo conocen porque fue uno de los generadores de la crisis del 99 y hoy quiere manejar el Poder Judicial. Fíjense cómo se conformó la lista de senadores provinciales y se van a dar cuenta, quiénes están en los primeros lugares. Esto pone en juego la división de poderes en la provincia. El único que garantiza la independencia de poderes hoy es ECO + Cambiemos”, señaló.

En tanto, Colombi se refirió a la importancia de la experiencia que deben tener quienes pretenden acceder a un cargo tan importante, como lo es el de conducir el destino de un millón de correntinos.

“ECO + Cambiemos se caracteriza por tener un sustento social. Lo que viene va ser mucho mejor. Fíjense, por ejemplo, que Gustavo Canteros es un hombre con experiencia. Actualmente, es mi vicegobernador y sabe lo que se tiene que hacer. Conoce en profundidad el manejo de la Cámara de Senadores y el Poder Legislativo, y con esa experiencia le dará un acompañamiento fundamental en la tarea que deberá realizar Gustavo Valdés como gobernador. Representamos para la sociedad seguridad y confianza”, indicó Colombi, que fue quien arrancó la conferencia.

Recuperar Goya

Asimismo, el gobernador y candidato a senador provincial en primer termino abordó la cuestión específica de Goya, sobre la cual señaló que necesita un cambio urgente, ya que la población se dio cuenta de que se equivocó al elegir a la actual gestión que gobierna, dando cuenta que la ciudad ha retrocedido.

“En Goya también hemos conformado un frente con un fuerte contenido social y político. Ignacio Osella y Daniel Ávalos son personas que tienen experiencia, que tienen logros para mostrar y que indudablemente van a ser parte del Cambio que la sociedad de Goya se merece y aspira. Creo que 4 años después de haber votado un cambio en Goya, mayoritariamente está arrepentida de ese paso que dio, porque la ciudad ha retrocedido. Goya dejó de ser lo que era. Hoy reina la prebenda, la dádiva y otras cuestiones oscuras en este municipio”, señaló el gobernador.

Esquema de trabajo

Por su parte, Ignacio Osella, se refirió a lo que representa la fórmula que encabeza y que pretende llegar a la Intendencia de la segunda ciudad de la provincia, señalando que la diferencia más clara está en que “nosotros tenemos una planificación de lo que debemos hacer”.

“Trabajamos en un plan, que es lo que le falta a la actual gestión. Este gobierno municipal está a la deriva. No sabe qué hacer. Cuando estuve al frente del Ejecutivo municipal, teníamos un plan y ahora venimos con la continuación y la evolución del mismo.

Será participativo, para que la sociedad goyana haga sus aportes. Hay obras de infraestructura que son muy necesarias que se debían haber continuado y no lo hicieron, sobre todo lo que tiene que ver con la producción de la zona rural, con programas que ya habíamos comenzado a ejecutar y que no se continuó. Queremos que los productores vuelvan a vender en Goya, nuestra producción, que no venga de otro lado. Después lo que tiene que ver con cloacas, pavimento e iluminación”, dijo Osella.