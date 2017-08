Carta abierta de un autonomista del montón

El PA de Corrientes formó su primer Comité Central el 5 de enero de 1874 (Coronel W. Martínez y Sres. M. Meabe y T. Apleyard). Después del Partido Liberal de Corrientes, es la segunda organización política más antigua de la Argentina. Desde entonces, siguiendo su espíritu conservador marcado entre otros (hoy próceres de la Nación) por A. Alsina (su creador), N. Avellaneda, C. Pellegrini, H. Yrigoyen (en su juventud) y por más de sesenta años de permanencia, en el quehacer político del país a través de Juan Ramón Vidal y su insuperable accionar provincial, nacional e internacional.

El PA de Corrientes es un ente autónomo en el concierto de los partidos políticos de la nación, es democrático y progresista. Reconoce al hombre como sujeto inalienable, con derechos dentro de un régimen de libertad y preservándolo de la violencia y la miseria. Respeta al núcleo familiar y a la propiedad privada, adhiere a los derechos y garantías de la Constitución nacional.

El federalismo debe ser una realidad, proclama la libertad de cultos, de sexualidad y sociales y todo esto lo expresa en su carta orgánica.

Luchas intestinas llevaron al PA a convertirse en matriz de numerosos partidos provinciales, hoy con propia personería y vigentes en plenitud.

El domingo 30 de julio de 2017 en Santo Tomé, el PA se reunió en convención (máxima autoridad partidaria) y se decidió democráticamente (¿democráticamente?) cerrar alianza con el candidato a gobernador Camau Espínola.

A no confundirse no es una alianza con el Partido Justicialista, es asociarse con lo que este candidato representa, es decir, con una pata justicialista, pata que está quebrada y con fractura expuesta. Con fractura porque ni siquiera conserva el nombre “FPV” y menos el sello partidario. Expuesta, porque sus máximos representantes están presos, procesados o pronto a ser encarcelados.

En el hipotético caso de que este señor sea gobierno con el PA, ¿debemos permitir que nuestros jóvenes intercambien camisetas con los chicos de La Cámpora, o en nombre de los DD. HH. kirchneristas, reemplacemos honrar a la Cruz de los Milagros por un altar en cada plaza de la provincia para venerar a Milagro Sala o lo que es peor entreguemos nuestras rutas (con Plan Belgrano y todo) y la propia 3 de Abril al grupo seudoterrorista de Quebracho?

Sí, en la Convención por 57 a 45 votos, se decidió la alianza con este candidato. ¿Vale la pena ignorar casi 150 años de historia, arrastrar cual tsunami todo el contenido ideológico del PA por un posible lugar en la lista de candidatos a Diputados y embarcar a los autonomistas en el Titanic kirchnerista?

No, no seremos cómplices pero al menos nos convertiremos en participes necesarios de este fraude decidido entre gallos y medianoche. Esta alianza se da de patadas con el pensamiento conservador y sentimientos profundamente autonomistas.

Señor presidente del PA, Luis Eduardo Belascoain, señores convencionales, honorable junta de gobierno: no me siento representado en absoluto por ustedes, han malversado el espíritu y confianza de nuestros afiliados y militantes en especial de los que se nos reconoce por ADN. Que Dios los perdone. Yo ni siquiera los entiendo.