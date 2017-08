En la Rural, Colombi resaltó “el rol muy importante” del campo a partir del cambio de gobierno nacional

El gobernador Ricardo Colombi definió ayer al campo como “uno de los sectores más dinámicos de la economía” de la provincia y el país, que en diversas épocas “puso en marcha la recuperación económica” y que, ahora, desde diciembre de 2015, “está teniendo un rol muy importante no solo por el cambio de gobierno sino de las políticas” y las “reglas de juego totalmente claras”.

“Ha costado mucho estar en el lugar en que estamos y todo el esfuerzo no puede ser dilapidado y debe ser valorado”, destacó Colombi en la inauguración de la 82.ª Exposición de la Sociedad Rural en Riachuelo, y advirtió que hay “advenedizos”, que “nunca administraron nada, que son actores muy inteligentes para destruir, pero no para construir, que forman supuestamente una alianza para ganar una elección, pero no para garantizar la vigencia de las instituciones en la provincia”.

“Debemos estar alertas y muy atentos. Nosotros somos una alianza que va a garantizar la gobernabilidad y en estos 12 años de gestión dejamos en claro que esa alianza vino para quedarse para siempre en la provincia de Corrientes. Este federalismo, esta libertad, este respeto a las autonomías provinciales, lo debemos cuidar, hacia adentro y hacia afuera”, dijo el gobernador.

En su último discurso como mandatario ante la Sociedad Rural de Corrientes, Colombi estuvo acompañado del vicegobernador Gustavo Canteros, ministros y funcionarios del gabinete provincial, el diputado nacional Gustavo Valdés, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere; el titular de la entidad ruralista local, Marcelo Aguilar; el intendente de Riachuelo, Rodolfo Revollar Ochatoma, el presidente del Banco de Corrientes, Alejandro Abraham, legisladores provinciales y nacionales, y representantes de entidades productivas.



Colombi destacó que actualmente “hay más de 150 pedidos de impacto ambiental en la provincia, lo que significa 150 proyectos de inversión mayoritariamente vinculados al sector ganadero, forestal y agrícola”, y remarcó que ello “demuestra la confianza del productor en lo que se está haciendo y en lo que se va a seguir haciendo. Las reglas de juego tanto de la Nación como de la Provincia son totalmente claras y transparentes” dijo.

El mandatario recordó que hace pocos días “el país ha tenido una clara manifestación de cuál es el rumbo que tenemos que transitar los argentinos, donde ha primado la decisión de no perder la libertad que hemos recuperado los argentinos a partir del 10 de diciembre del año 2015”.

“Hoy vemos que todavía hay actores que tratan de confundir a la sociedad en su conjunto. Hablan de que hay que hacer cosas que ellos no hicieron cuando fueron gobierno nacional. Critican la política económica, cambiaria, las decisiones que se toman del Banco Central, las cuestiones sociales, la labor y la actitud que se tiene con respecto a la independencia de poderes”, señaló y agregó: “La pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué ellos no lo hicieron? Y por qué a este gobierno, que tiene un año y medio de gestión, se le exigen tantas cosas cuando ellos durante 12 años no hicieron absolutamente nada”.

“Hay que cumplir con la palabra empeñada”

Para Colombi, en este año y medio, el “Gobierno nacional ha dado respuestas. Las cosas que se dijeron en la campaña se cumplieron”, afirmó y repasó algunas medidas provinciales, como la promoción del Banco de Corrientes “para que la ciudadanía pueda acceder y beneficiarse con un importante descuento en compras en supermercados”.

“Fue un esfuerzo importante del Estado y del sector privado. Fuimos confiados, pero ciertos sectores no cumplieron con la palabra empeñada y en lugar de beneficiar a la gente, los perjudicaron remarcando los productos. Tenemos que asumir los compromisos y la palabra empeñada, ser responsables de nuestros actos”, instó.

Aparte del BanCo, al que definió como “una poderosa herramienta financiera para el desarrollo” y “líder en el país”, mencionó el Fondo de Desarrollo Rural (FDR). “Somos la única provincia que tiene este Fondo, que surge con el pago que generan ustedes del impuesto a la propiedad de sus tierras”, destacó.

Más adelante, Colombi repasó las inversiones para el sector productivo con el acompañamiento del Gobierno nacional. “Se invirtieron 1.400 millones de pesos en enripiado de rutas provinciales y en este último cuatrimestre vamos a invertir otros 500 millones de pesos en distintas rutas emblemáticas, como ser la 41, 40, 25, en Goya; la 30, 23, 37 y otras tantas”, detalló.

El gobernador recordó el acto en Yapeyú, el jueves. “El gobierno anterior hasta había prohibido que los granaderos estén en Yapeyú, en un acto tan sublime como lo es recordar al General San Martín”, apuntó, pero reclamó: “El país todavía está en deuda con nosotros y es inconcebible que el 17 de Agosto no sea feriado nacional, por todo lo que significa San Martín. Son las cosas por las que vamos a luchar, porque tienen que ver con nuestra cultura, idiosincrasia y la forma de ser y de vivir como argentinos y correntinos”, aseguró.