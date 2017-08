José Romero Brisco renunció a la conducción del PA capitalino: “No voy a votar a Camau”

“Doy un paso al costado. No voy a trabajar por algo en que no creo”, afirmó el concejal electo por ECO + Cambiemos. Aseguró que su determinación fue acompañada por otros integrantes del Comité Capital del Partido Autonomista.

José Romero Brisco renunció a su cargo de presidente del distrito Capital del Partido Autonomista (PA) por no coincidir “ideológicamente con el camino y el rumbo” que tomó la fuerza colorada al apoyar la candidatura a gobernador de Carlos Mauricio Camau Espínola e integrar la alianza Corrientes Podemos Más para las elecciones del 8 de octubre.

“No voy a votar a Camau Espínola. No voy a trabajar por algo en que no creo y por eso doy un paso al costado, pero no voy a dejar de ser autonomista”, dijo Romero Brisco en declaraciones a radio Sudamericana.

Además, indicó que la determinación fue acompañada por otros integrantes del Comité Capital partidario: “Ayer tomé la decisión; la venía estudiando hace tiempo. Tanto yo como otras autoridades del comité (Capital) decidimos dar un paso al costado porque no coincidimos ideológicamente con el camino y el rumbo que toma el partido”, aseguró.

“Coherencia política”

“La decisión habla de coherencia política. Uno tiene que tomar sus propias decisiones en la vida y creo que alejarme de esto fue mi decisión más coherente”, afirmó el dirigente, concejal electo de la Capital el 4 de junio, cuando el PA participó de las elecciones municipales en alianza con ECO + Cambiemos.

Romero Brisco responsabilizó a Raúl Alfonzo y a Luis Belascoain de llevar al partido a una de las “peores elecciones de la historia del PA”, sostuvo. “No voy a ser parte de esta situación, hicimos una de las peores elecciones y creemos que en octubre será aún peor”, analizó el concejal electo en relación con los 10.781 votos que obtuvo el PA dentro de Somos Corrientes, en la interna que perdió con el Partido Liberal (PL). En la Capital, cosechó solo 2.504 votos.

El joven Romero Brisco ya había expresado su disconformidad sobre la alianza del PA con el PJ para las elecciones a gobernador y legislativas del 8 de octubre. “Yo no voy ir nunca en contra de mi partido, pero se me hace difícil activar la maquinaria de la Capital por algo que no siento ni creo”, había dicho el dirigente del PA Capital en declaraciones a radio Sudamericana semanas atrás.

De esta manera, si bien el sello del PA capitalino estará integrado en la alianza Corrientes Podemos Más, que propondrá a Camau Espínola y Eugenio Nito Artaza como candidatos a gobernador y vice, respectivamente, no se puede dilucidar cómo actuará la dirigencia de la fuerza colorada en concreto. Esta incógnita surge como una consecuencia directa del alejamiento de José Romero Brisco y de los suyos de la conducción del comité partidario, razón por la cual no es descabellado especular con que parte de la militancia acompañe al joven dirigente en su apoyo a ECO + Cambiemos en las elecciones gubernamentales que se avecinan.