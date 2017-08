Avelluto consideró al Padre de la Patria el “punto de encuentro” de los argentinos

Al cumplirse el 167.º aniversario del fallecimiento de José de San Martín se concretó el tradicional acto de recordación y homenaje al prócer, que fue encabezado por el gobernador Ricardo Colombi, quien estuvo acompañado por el ministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, entre otras autoridades nacionales y provinciales.

Al participar de la ceremonia, Avelluto remarcó: “Es un honor para mí estar en este acto. Traigo el saludo del presidente [Mauricio] Macri y de mis colegas del gabinete. Es un día muy especial para todos los argentinos, es un día en el que comprendemos que necesitamos a San Martín, que lo queremos y que lo tenemos, lo tenemos en su legado, en su ejemplo”.

“Qué puedo decir de San Martín que no se haya dicho, ha sido tan magnífica su obra, y es indudable el punto de encuentro de los argentinos, cuando se trata de él, no hay división ni discusión, y por eso es tan importante tenerlo, porque tenemos que hacer el esfuerzo de seguir su impronta de unidad, avanzar en las coincidencias para que este país cobije a todos, en un marco de tolerancia, comprensión y de compromiso para cambiar y hacer realidad aquel sueño de grandeza, que este extraordinario prócer deseo para nuestro país durante toda su vida”, agregó el titular de Cultura de la Nación, al pronunciar su discurso en la ceremonia.

Posteriormente, en la inauguración de las obras de puesta en valor del templete que alberga la casa natal del prócer, el funcionario nacional recordó: “En febrero del año pasado vine aquí a Corrientes y me reuní con el gobernador Colombi, quien me miró fijo y me dijo: ‘chamigo, necesito que arreglemos el templete’, y me contó cómo los correntinos habían sido destratados durante muchos años con el abandono de este lugar, también el fuerte vínculo de todos los correntinos con la figura del General San Martín”.

“Esta obra es importante más allá de los 10 millones de pesos de inversión, ya que los argentinos estamos bastante peleados entre nosotros, y lo que nos une es mucho más importante, ya que la figura del General San Martín nos genera una sensación fraterna, un país de hermanos; independientemente de cómo pensemos cada uno de nosotros, San Martín es un punto de encuentro, un punto de unión a pesar de nuestras diferencias, porque es donde nos encontramos todos en una misma idea y en un mismo vínculo de hermanos, y por todo eso, hicimos esta obra”, agregó.

Finalmente, Avelluto consideró que “se trata de una pequeña obra para la gente de Corrientes, que sienten a San Martín más que en cualquier otro lugar de la República”.