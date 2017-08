Ríos perdió las elecciones y paró una obra afectando a cientos de vecinos

Los vecinos están convencidos de que fue una puesta en escena electoral sin importar realmente si servía o no al barrio. Se trata del barrio Bañado Norte, uno de los mas castigados por la obra pública municipal hecha en la gestión Camau Espínola, que convirtió las calles en lagunas después de asfaltarlas, y la no hecha por Fabián Ríos que llegó al extremo de abandonar absolutamente el mantenimiento del barrio.

Un mes antes de las elecciones para intendente, la gestión que se promocionaba con el eslogan “Lo nuestro es hacer” comenzó las obras para extender el pavimento de la calle Colombia dos cuadras, hasta la esquina con Vera. Lo cierto es que comenzaron con media cuadra, en la que los trabajos consistieron en bajar el nivel de la calle de tierra y comenzar con los preparativos para un asfaltado que nunca se concretó.

Es que el 5 de junio, un día después de perder la Intendencia a manos del radical Eduardo Tassano, Ríos paralizó la obra por completo. Retiraron las máquinas y herramientas y los obreros no volvieron. Dejaron la calle cerrada perjudicando a comercios y vecinos de la zona.

La situación se vio notablemente agravada después de las lluvias del pasado fin de semana, porque en el lugar se formó una laguna de imposible desagüe.

Tres días antes de las elecciones, Ríos, junto a su vice Any Pereyra, estuvo posando para la foto en la zona en una visita que fue promocionada por su equipo de campaña como “supervisó las obras del asfaltado de la calle Colombia”, un simple acto de campaña que tan bien no le salió, ya que en esa oportunidad varios vecinos lo vieron y lo abordaron haciéndole reclamos muy firmes por el abandono en que sumió al barrio en los últimos cuatro años. Las calles del barrio y la obra abandonada son testigos de la certeza de esta afirmación.

Se enojó porque perdió y paró la obra sin importarle el daño a los vecinos.