Las pretensiones de Massa y Artaza enfrentan a Camau con el peronismo

A días del cierre de listas para las elecciones del 8 de octubre, cuando se inscribirán los nombres y los lugares de quienes buscarán llegar al sillón de Ricardo Colombi y ocupar las 15 bancas que se renuevan en Diputados y 5 en el Senado, el Partido Justicialista es una caldera a punto de explotar.

Su kirchnerista candidato a la gobernación y mandamás de raíces conservadoras, Carlos Mauricio Camau Espínola, decidió elegir una nómina de aspirantes a legisladores provinciales de distintas fuerzas, donde priorizó a los foráneos y desplazó a los justicialistas hacia lugares con escasa posibilidades de lograr ser elegidos.

El nuevo socio de Camau, el cómico Eugenio Nito Artaza y su jefe político nacional, Sergio Massa, reclamaron una lista de legisladores a su medida y resucitando el pasado político de Corrientes: así pidieron, además de la vice gobernación para Artaza, las dos primeras bancas del Senado para el radical K Rodolfo Rudy Fernández, de Virasoro, y la liberal Ana María Any Pereyra, como también las dos primera de Diputados para otro radical K, el exgobernador Arturo Colombi y la goyana Cecilia Gortari.

Por si esto fuera poco, Camau ya prometió un lugar salible, el tercero, al autonomista Raúl Alfonzo en la lista de diputados y el cuarto, también con posibilidades de salir, para un dirigente de la fracturada Forja, Norberto Pomi Parodi, lo que significa que recién en quinto lugar, ya con escasas posibilidades de salir, asomaría un justicialista.

Las presiones de Massa y Artaza a Camau en las últimas horas se han redoblado a tal punto que el medallista olímpico está en una verdadera encrucijada ya que corre peligro de ser abandonado por el PJ que hasta acá lo había sostenido políticamente, aunque con muchísima resistencia de parte de las estructuras tradicionales, que no dejan de verlo como un paracaidista que en algún momento fue impuesto por Daniel Scioli primero y Néstor Kirchner después, aunque terminó cobijándose bajo el ala de Cristina Kirchner, Julio De Vido y José López.

El hecho de juntar la tropa del arturismo, que en 2009 fue desterrado del poder por el actual gobernador y líder de ECO + Cambiemos en el territorio, es el corolario de la desesperación que tiene la figura de PJ K, que a medida que pierde terreno en la consideración pública, recluta el descarte partidario de lo que representa el pasado político provincial.

El malestar en el PJ no se hizo esperar. Los compañeros ven cómo el novel referente rifa lo único que tiene el partido para no desaparecer, ante una inminente derrota de su cruzada para ser gobernador. Los peronistas que viven de la política hace muchos años entienden que la suma del arturismo al esquema de Corrientes Podemos Más representa reflotar un proyecto que ya fue rechazado por la correntinos en 2009.

El concejal capitalino Agustín Payes fue uno de los que puso el grito en el cielo, ante esta situación donde Artaza maneja la batuta del frente kirchnersita, que de alguna manera representa un pensamiento consolidado en la mayoría de la dirigencia peronista local.

Sobre la posibilidad de que Arturo Colombi se presente como candidato a diputado en el armado de Nito Artaza junto a Camau, Payes dijo que “uno no puede recibir menos que un sacudón ante esa posibilidad, pero me pregunto, cómo hará el responsable de armar esa lista para amalgamar el mensaje. Me parece que quienes están en la responsabilidad del diseño y armado de la lista deben pensar bien cómo hacerlo”.

El frente de Corrientes Podemos Más, hoy es un “rejunte del descarte” político local. Vocifera que es un “nuevo armado” con las figuras de la “vieja política” rancia. Goza de una total incoherencia ideológica solo comparable a los armados anteriores, que van desde la extrema izquierda hasta la derecha más racalcitrante. Y Camau Espínola es el doctor Víctor Frankestein de este experimento contranatura que presenta como alternativa electoral.

Fustiga a la gestión de Macri, pero le dio espacio al dirigente ex-PRO “línea fundadora” Sebastián Ríos Brisco. Critica a Ricardo Colombi y al radicalismo, pero resulta que sumaron al primo y, como frutilla del postre, reniega de su ADN kirchnerista.