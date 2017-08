La novia de Fabián Ríos copó una escuela para hacer hablar a Baradel

Nancy Esteche, la novia del intendente de la Capital, Fabián Ríos, literalmente copó una escuela de la ciudad, donde se desempeña, suspendiendo las clases para hacer una reunión en la que habló el dirigente sindical docente Roberto Baradel, quien realizó un encendido discurso contra los Gobiernos nacional y provincial, y explicó la necesidad de realizar paros contundentes de acá a las elecciones de octubre para así favorecer a los candidatos kirchneristas, en el caso de Corrientes, a Carlos Camau Espínola.

El insólito hecho se dio ayer en la Escuela Hipólito Yrigoyen, donde Nancy Esteche, novia del intendente Fabián Ríos, se desempeña como vicerrectora. Sin aviso previo a la rectora del establecimiento, suspendió las clases, liberó a los alumnos y a los administrativos del colegio y “encerró” a los docentes en un salón donde les presentó a Roberto Baradel, el barbado dirigente sindical docente ultrakirchnerista de la provincia de Buenos Aires.

Baradel llegó en silencio a Corrientes como parte de la avanzada de figuras sindicales K que buscarán llevar al paro a diversos sectores sindicales provinciales buscando hacer caer la imagen del Gobierno de Corrientes, hoy positiva por encima del 60 por ciento.

Esteche convocó a todo el personal docente con la excusa de una reunión, pero jamás les dijo que era de corte sindical aunque con una clara intencionalidad política.

La visita de los sindicalistas a los colegios generalmente se da en los recreos, no es norma interrumpir las clases para hacer una reunión sindical y menos cuando la misma tiene un claro tenor político-partidario.

Por otro lado, docentes del establecimiento que se comunicaron con La República se preguntaban “qué tiene que hacer Baradel” en Corrientes, él es dirigente de un sindicato de Buenos Aires, ni siquiera de un sindicato nacional. O sea que su presencia en Corrientes no tiene ninguna otra intención que la de una campaña política y no puede interrumpir las clases para dar una charla.

Sorprendidos

Los docentes se mostraron sorprendidos no solo por la presencia del sindicalista que fue escrachado en los últimos meses en las redes sociales cuando realizaba viajes por Europa en clase ejecutiva y recorría los más lujosos centros de compra del viejo continente, pero muchos más sorprendidos se mostraron por la actitud autoritaria y hasta mentirosa de la vicerrectora Esteche y por la propuesta recibida de buscar excusas para hacer paros.