Atentado en Barcelona: dos detenidos, 13 muertos, dos argentinos heridos y un mensaje de EI reivindicando el ataque

Una mujer de 67 años con daños de fémur y pelvis, que está con su marido en un hospital de las afueras de Barcelona, y un joven de 37 años con heridas leves, pero ya le dieron de alta son los dos argentinos heridos en el atentado terrorista perpetrado en La Rambla, en Barcelona, que dejó al menos 13 muertos, informó esta tarde el diario porteño La Nación.

El último balance, según la Generalitat, es de 13 muertos y más de un centenar de heridos, 15 de ellos de gravedad, consigna el diario madrileño El País. Los heridos fueron repartidos en varios hospitales de la ciudad.

Las autoridades catalanas no descartan que la cifra de fallecidos pueda incrementarse dado el estado en el que se hallaban muchos afectados, entre los cuales hay niños.

La incertidumbre y el pánico cundieron en el centro de la ciudad, que en estas épocas registra un elevado número de visitantes que frecuentan La Rambla. Al menos hubo tres estampidas de ciudadanos, lo que describe el ambiente de pánico y de incertidumbre en los aledaños de la plaza de Catalunya.

La policía detuvo inicialmente a Driss Oukabir, que llegó a Barcelona de Marruecos el pasado domingo 13 de agosto y alquiló en Santa Perpètua de Mogoda, un municipio próximo a Barcelona, la furgoneta que embistió a decenas de personas.

Los Mossos no aclararon si Oukabir era la persona que conducía la furgoneta. La policía halló el vehículo abandonado frente al Liceu (la ópera): el conductor o conductores se habían dado a la fuga. Fuentes policiales aseguran que dentro de la furgoneta se había encontrado un pasaporte español, cuyo propietario es de Melilla.

La policía catalana halló un segundo vehículo –con el que supuestamente iban a huir algunos de los autores del crimen– en las cercanías de una hamburguesería de Vic y activó dos dispositivos de búsqueda para dar con los autores del atentado, informa El País.

La reivindicación de Estado Islámico

La milicia radical Estado Islámico se atribuyó este jueves la autoría del atentado que golpeó al corazón de Barcelona y mató a al menos 13 personas, a través de un comunicado citado por la agencia de noticias Amaq, muy cercana al grupo armado y reproducido por Site, un reconocido portal de internet que releva información sobre organizaciones extremistas.

“Los autores del atentado de Barcelona son soldados del Estado Islámico y llevaron a cabo la operación en respuesta a los llamados para atacar a los estados de la coalición”, señaló la agencia, citada por el sitio de internet especializado SITE.

En un breve comunicado difundido por la red de mensajería Telegram y cuya autenticidad no se verificó, la agencia señaló que “una fuente de seguridad afirmó a Amaq que los autores del ataque de Barcelona son soldados del Estado Islámico”. No obstante, las autoridades españolas aún no confirmaron si se trató de más de un atacante.

Dos detenidos

El terror se instaló este jueves en Barcelona cuando una persona atropelló con una camioneta a un grupo de transeúntes en La Rambla y mató al menos a 12 personas e hirió a otras 80, informó el presidente de la región de Cataluña, Carles Puigdemont.

Dos personas fueron detenidas en relación con el atentado, según anunció Puigdemont en una conferencia conjunta con Ada Colau, alcaldesa de Barcelona. La información brindada por Puigdemont contradice a la de su ministro del Interior, Joaquin Forn, quien previamente había informado en su cuenta de Twitter que el balance de víctimas era de 13 muertos y 50 heridos.

Entretanto, fuentes policiales dijeron a la agencia de noticias EFE que uno de los detenidos sería Diss Oukabir, un joven de origen magrebí que podría haber alquilado el vehículo con el que se cometió el ataque.

Además, la Policía regional desmintió que un sospechoso se hubiera atrincherado en un bar del centro de Barcelona, como se había difundido en redes sociales y en algunos medios de comunicación.