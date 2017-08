“Humilde alcalde que corta el pasto”, pero no sabe agarrar la cortadora

El intendente de Resistencia y expresidente del Partido Justicialista de Chaco, Jorge Milton Capitanich, se autocalificó como “un humilde administrador municipal, alcalde del pueblo de Resistencia que corta el pasto, limpia la calle, recoge residuos habla con los vecinos y se dedica a trabajar por mi aldea”, reduciendo así el estatus de ciudad de la vecina Resistencia.

Lo hizo en declaraciones a una FM de la capital chaqueña para analizar el resultado de las PASO con su particular óptica, la misma que utilizó cuando fue ministro del Poder Ejecutivo Nacional para justificar y defender cualquier tipo de política aplicada por el gobierno que encabezó su jefa Cristina Fernández de Kirchner, por quien no dudó nunca en inmolarse.

Lo curioso es que en los medios que reprodujeron las declaraciones del Coqui aparece en una fotografía vestido con ropa de trabajo y haciendo la pose de cortar el pasto con una desmalezadora en una grotesca pose que deja al desnudo que no sabe agarrar la máquina y que para colmo está apagada, porque si estuviera realmente cortando debería tener puesto los correajes que la sujetan.

La pose demagógica de Capitanich se enmarca en su campaña que no se entiende muy bien si apunta a ser reelecto como intendente para administrar la Municipalidad de Resistencia, o pretende ser electo como obrero municipal, algo que, de ser así, no pone en riesgo el puesto de nadie, ya que ni para la pose de la foto se le ve uña de guitarrero, mucho menos para realmente hacer trabajos que requieran mucho esfuerzo.