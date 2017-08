Corrientes fue sede de un avance clave para la integración regional

El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, Rogelio Frigerio, y el gobernador Ricardo Colombi, en calidad de anfitrión, encabezaron durante la tarde de ayer el 2° Encuentro de Gobernadores de Argentina y Brasil, en el cual profundizaron conceptos acerca de la integración bilateral.

En el acto de apertura, que tuvo lugar en el Teatro Vera de la ciudad de Corrientes, el mandatario provincial resaltó que “esta reunión permite una integración real”, ya que “tenemos problemáticas comunes y por eso es necesario tener más conexiones físicas que nos puedan unir, no solo comercialmente, sino también cultural y educacionalmente”.

Pasadas las 17, el ministro Frigerio, los gobernadores de Chaco, Domingo Peppo; de Misiones, Hugo Passalacqua; Tucumán, Juan Manzur; y de Mendoza, Alfredo Cornejo, llegaron a la Casa de Gobierno. De la misma manera, por Brasil concurrieron los gobernadores de los Estados de Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori; de Paraná, Alberto Richa; en representación del gobernador del Estado de Goiás, la secretaria de Educación, Cultura y Deporte, Raquel Figueiredo Alessandri Teixeira; por Santa Catarina, el secretario adjunto de Estado de Agricultura y Pesca, Airton Spies; y el embajador brasileño en Argentina, Luis Eduardo Fonseca.

Integración binacional

Este evento se constituye como un espacio de reflexión y balance de los 30 años del comienzo del proceso de integración binacional, del cual surgen importantes avances que contribuirán a la profundización de este proceso y de las relaciones entre los estados brasileños y las provincias argentinas.

Se trata de la segunda vez en el año que se reúnen los gobernadores, ya que la primera se llevó adelante en marzo, en Porto Alegre, Brasil.

“Dejando de lado la burocracia”

Colombi brindó la bienvenida a los mandatarios de Argentina y Brasil a este encuentro, que, dijo, “profundiza una integración verdadera, real, que supera muchas veces cuestiones más profundas de fondo, que las relaciones entre estados nacionales”, sostuvo.

El gobernador correntino consideró que “nuestros pueblos tienen necesidades y problemáticas comunes; las ganas de integrarnos más fáciles, dejando de lado la burocracia existente”, y entendió que “las provincias de Corrientes y Misiones son las que más necesitan integrarse a los estados de Brasil, con más puentes para mejorar la unión, no solo en el plano comercial, sino también en lo más importante como es cultural y educacionalmente”.

Colombi manifestó que el encuentro con los gobernadores de Brasil y del país es importante “para seguir afirmando este camino que venimos transitando desde hace muchos años y es necesario potenciar ahora, después del lanzamiento que se hizo allá por el mes de febrero en la reunión entre el presidente argentino y el de Brasil”, Michel Temer.

“Las problemáticas que tenemos como provincia son muchas. Nosotros necesitamos esa verdadera integración al estado Rio Grande do Sul, en donde gran parte de nuestra producción tiene como destino a Brasil y se requiere contar con puentes”, dijo el mandatario provincial.

Automáticamente, el anfitrión hizo mención a la necesidad de un nuevo (un segundo) puente vial entre Uruguayana y Paso de los Libres, “una zona donde el proceso de integración cultural es muy fuerte, lo que nos permite tener la esperanza de que los gobiernos nacionales en el tiempo vayan acompañando estas demandas y necesidades que tenemos; no solo las que ocupan a San Pablo, Buenos Aires, sino también a Misiones, Chaco, Mendoza, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe”, señaló, y fundamentó lo expuesto al recordar que “somos parte integrantes del Mercosur”.

“Tenemos intereses comunes, como reflotar aquel proyecto energético de la represa de Garabí, lo que permitirá tener más energía; contar con más vías de comunicación donde la cultura y la educación sean un norte, no solo la cuestión comercial”, adujo Colombi.

“Indudablemente, más allá de que debemos estar unidos, salir a competir al mundo de la mejor manera posible, en el tiempo estas cuestiones culturales van a servir para afianzar esta integración de países hermanos”, añadió.

“En equipo podemos ser más y mejores”

El ministro del Interior recalcó que “esto es un paso más en el camino que comenzaron a trazar hace más de 30 años los presidentes Raúl Alfonsín y José Sarney, gracias a esa voluntad política y sobre todo entendiendo cómo cambió el mundo y cómo la integración regional era cada vez más necesaria para el desarrollo del siglo XXI”.

“Nuestras naciones llegaron a la convicción [de] que trabajando en equipo podemos ser más y mejores, y esa convicción fue en febrero de este año revalidado por la firma del Plan de Acción Argentina-Brasil, en ocasión de la visita que el presidente Mauricio Macri realizara a su par, Michel Temer, la cual refleja los compromisos asumidos por ambos Estados en algunos de los temas más relevantes de la agenda bilateral como el fortalecimiento del Mercosur dentro de la región y hacia mercados externos, la integración de la infraestructura, el combate al narcotráfico y la cooperación en materia jurídica, espacial, nuclear y de telecomunicaciones”, dijo.

Seguidamente, Frigerio enumeró los antecedentes al recordar que “un mes antes de ese encuentro de ambos presidentes, en enero pasado se realizó la 3.ª Reunión Bilateral de Comercio, en cuyo marco se mantuvo un diálogo positivo y transparente dirigido a fortalecer y a profundizar la relación comercial bilateral identificando las dificultades y motivando a superarlas a través de las respuestas concretas; luego, la Cumbre del Mercosur, que tuvo lugar en Mendoza en julio, donde se firmó el Protocolo de Enmienda, convenio entre Argentina y Brasil para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal, que consiste en un acuerdo ya existente que favorecerá sobre todo al comercio de servicio”.

Destacó asimismo otro paso reciente con respecto al Mercosur, al señalar que “nos hemos puesto de acuerdo en avanzar en la negociación conjunta y ambos países concordamos en la relevancia de, primero, alcanzar acuerdos comerciales con otros socios relevantes como la Asociación Europea Libre Cambio, Canadá y Corea; también ampliar los actuales acuerdos de preferencia fija con la India y con la Unión Aduanera del África Austral y profundizar los vínculos con los países de la Alianza del Pacífico: Chile, Perú, Colombia y México”.

“Todas estas acciones dan cuenta de que la alianza estratégica entre nuestros pueblos es irreversible, puede avanzar a pasos agigantados o toparse por momentos en mesetas u obstáculos más complejos pero lo único que no puede hacer es ir marcha atrás”, afirmó contundentemente el funcionario nacional.