César Sotelo: “No me voy a prestar jamás al juego de los que dicen que la Justicia persigue a políticos”

El fiscal general de la Provincia, César Sotelo, cuestionó hoy a la dirigencia política que pone en duda el desempeño de la Justicia y pide cada tanto la intervención al Poder Judicial, negó presiones al Partido Nuevo (PANU) y dijo que no permitirá que se acuse al sistema judicial correntino de “perseguidor”.

“Desmiento a La Política Online, que publicó que yo apreté al PANU para que se incorpore a ECO. No tengo emisarios, sicarios, tengo funcionarios. Desmiento esa versión”, afirmó Sotelo en declaraciones a LT 7 Radio Corrientes, al referirse a la versión de que el partido de Tato Romero Feris había resuelto aliarse al oficialismo provincial a cambio de quedar en libertad.

El fiscal general criticó al intendente de la Capital, Fabián Ríos, y al candidato a gobernador del PJ, Camau Espínola, porque “eternamente han pedido intervención al Poder Judicial. Acá, cuando pasa algo, siempre el botín de guerra de los políticos es el Poder Judicial. A mí no me asusta nada, pero los políticos asustan a los chicos que recién entran. Todos creen que en el Poder Judicial deben irse todos, como sucede con la política”, declaró.

“Lo aprecio a Fabián Ríos, lo felicité por su gestión. Para mí fue uno de los mejores intendentes que tuvimos, como ciudadano lo digo. Pero me sorprende critique a la Justicia”, declaró Sotelo.

“No me voy a prestar jamás al juego de la persecución política y que digan Ríos o Espínola si el Ministerio Público o el fiscal general los ha perseguido políticamente”, desafió. Y agregó: “Que me digan el doctor [Justo ] Pío Sierra y [Mario] Cocomarola [asesores legales del Municipio] qué opinan de mí, cómo se ha comportado el Ministerio Público en relación con la persecución política y todo ese verso que largan. El señor Espínola y todos sus funcionarios fueron sobreseídos en la causa del derrumbe” del edificio de la calle San Martín, recordó.

“Qué Justicia los sobreseyó, ¿la correntina o la kirchnerista? ¿Por qué somos malos algunas veces y en otras buenos? Que no sean verseros e hipócritas, hablo de todos los políticos”, arremetió.

“Acá, cuando hay pruebas contundentes, se llevan investigaciones a fondo. No le voy a permitir que digan que la justicia correntina es perseguidora, sobre todo los dos últimos intendentes”, lanzó. Y afirmó: “Estoy cansado de que la Justicia sea la Cenicienta y tenga que pagar los platos rotos”.