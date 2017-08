Bravo: “Espínola da muestras claras de no tener entidad política”

Las elecciones del pasado domingo dejaron tela para cortar luego de que los dos frentes mayoritarios se arrogaron el triunfo de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). En este sentido, uno de los máximos referentes de PRO Corrientes, el subsecretario de Gobierno de la Provincia, Luis Bravo, dejó ayer en claro que, más allá de la amañada lectura que hacen los representantes del kirchnerismo correntino, se trata “de un claro triunfo de Encuentro por Corrientes (ECO) + Cambiemos”.

“La ciudadanía correntina ha entendido definitivamente que el kirchnerismo es el pasado. La discriminación, el desprecio y la marginación que vivió la provincia durante los 12 años que gobernaron el país quienes hoy quieren plantearse en Corrientes como la alternativa de cambio, es un posicionamiento falaz y mentiroso. Ahora solo queda demostrar, el 8 de octubre, que el escondido, agazapado y camuflado Camau Espínola no tiene nada bueno para darle a una provincia, que hace tiempo está en crecimiento gracias a la gestión de Ricardo Colombi y los integrantes de ECO”, analizó Bravo en un diálogo con La República.

Para el dirigente del partido del presidente de la Nación, el kirchnerismo busca una vez más confundir a la ciudadanía con mentiras, ya que en principio intenta borrar su pasado y el ADN que le imprimieron Néstor Kirchner y Cristina Fernández, cuando decidió pasarse del deporte a la actividad política, y por otro lado presentar estas elecciones internas como un triunfo, ya que en la realidad pura le representa la segunda derrota consecutiva en el año en que se juega su última chance de ser candidato a gobernador.

“Ha quedado sin referente político nacional. Y niega ser kirchnerista para embaucar al electorado correntino. Da muestras de que no tiene entidad política y ha sido un saboteador sistemático del Gobierno provincial. No ha hecho nada por la provincia, ni como secretario de Deporte de la Nación, y menos aún como senador nacional. Lo único que dejó Camau fue un municipio capitalino sin recursos, a tal punto que tiene el récord histórico de ser el único intendente de la ciudad a quien durante su gestión le cortaron la luz por falta de pago. Imagínense lo que podría pasar en la provincia si lograra alcanzar la gobernación”, dijo Bravo. Para uno de los hombres fuertes de PRO, mezclar las elecciones nacionales con la provinciales es un claro ejemplo de ignorancia política, ya que desde su parecer, se trata de dos escenarios distintos, donde se juegan cuestiones distintas. Asimismo aclaró que la boleta más votada de la provincia fue la de ECO + Cambiemos y ninguna otra. “Lo que pretenden desde el kirchnerismo es hacer creer que ellos hicieron una suerte de colectoras. Pero los otros frentes no sumaban para un mismo candidato. De hecho, Estela Regidos casi triplica en el porcentaje de votantes a Jorge Antonio Romero, primer candidato apoyado por Camau. Es un análisis propio de un ignorante de la política”, dijo Bravo.