Para Colombi y Flinta, Camau subestima y toma por tonta a la ciudadanía correntina

El gobernador Ricardo Colombi y el senador provincial Sergio Flinta, figuras del frente Encuentro por Corrientes (ECO) + Cambiemos, analizaron los comicios del domingo donde su escuadra se impuso con la lista más votada de la primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), y se refirieron a la interpretación falaz que realizaron desde el frente Juntos Podemos Más, que fue ampliamente superado por el tridente oficialista Estela Regidor, Sofía Brambilla y Alfredo Revidatti.

Colombi, quien será el primer candidato a senador provincial en los comicios del 8 de octubre, fue claro al señalar que “la ciudadanía entendió el mensaje de consolidar la relación Nación-Provincia-Municipio, por la importancia que reviste y que trabajará para “ratificar ese compromiso” el 8 de octubre. Haber sacado 266.515 votos, sobre 106.632 votos (del candidato del PJ que ganó la interna) nos potencia y nos da fuerza necesaria para seguir trabajando y profundizando las políticas que queremos para Corrientes”, dijo Colombi.

Para el máximo referente que tiene el frente verde, los resultados fueron contundentes y lo que hicieron el domingo desde el kirchnerismo local, disfrazado de una falsa alternativa de cambio, refleja una vez el engaño que tratan de hacerle a la ciudadanía, maquillando algo debe entenderse como una derrota del frente Juntos Podemos Más.

“Ellos tratan de vender espejitos de colores y la gente quiere cambios de fondo. La ciudadanía votó un país diferente, creo que el respaldo ha sido muy claro y sabemos que ese cambio debe ser racional e inteligente. Se tienen que atener a los números que sacaron candidato por candidato y ahí está la verdadera diferencia y no hablando de números que no son tales”, dijo Colombi, que en la noche del domingo, una vez que se tuvo certeza de los resultado, ya había criticado la actitud del peronismo local, que realizó un análisis “traído de los pelos” y forzando un falso triunfo de todos los demás frentes opositores en el suyo.

Por su parte, el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Sergio Flinta, fue más allá e indicó que “Camau intenta minimizar la derrota que tuvo cuantitativamente el peronismo en Corrientes. Es un hecho raro, quiere confundir con un resultado que no les fue conveniente para nada, dejando de lado la particularidad de que una elección provincial es provincial. No solo ganamos en las propuestas que llevamos adelante meses atrás, sino que ahora triunfamos en las nacionales por más de 11 puntos”.

En tanto, cuestionó los constantes cambios de discurso que lleva adelante Espínola, donde de a ratos parece macrista y por otro vuelve a su verdadero origen kirchnerista, entrando en una contradicción constante y en posicionamientos incoherentes, que confunden a propios y extraños.

“Camau está huérfano. Perdido. Un día es macrista, otro día es kirchnerista. No tiene rumbo”, dijo Flinta poniendo de relieve una característica propia de Espínola, que en las últimas semanas asemejó su discurso y su posicionamiento al de ECO + Cambiemos, inclusive usando las mismas propuestas.

Tanto Colombi como Flinta tienen en claro que las PASO son una suerte de tanteo respecto de cómo viene el electorado. En estas elecciones se dieron sorpresas importantes sobre todo en localidades del interior, tales como Mercedes, Ituzaingó, Curuzú Cuatiá, Empedrado, Santo Tomé y Monte Caseros, lugares donde el Partido Justicialista (PJ) solía tener un gran potencial en las elecciones nacionales.

En esta oportunidad en todas ellas se impuso ECO + Cambiemos, que sin dudas le encienden una alerta más que importante al camauismo, que, en la intimidad, sabe que esta fue una elección donde no se accionó la maquinaria electoral que suele hacerle el camino cuesta arriba a cualquier frente partidario opositor.

Sin haber inclinado el terreno, la escuadra verde obtuvo la mayor cantidad de votos como frente, por más de 11 puntos, lo que no representa un dato menor.

Camau le encontró un “sabor dulce a la derrota” con su amañado y mentiroso conteo de votos, sumando los frentes en los que nada tenía que ver su figura e intentando provincializar una elección que era nacional, con características particulares.

En este contexto, comienza un nuevo capítulo de la novela que culminará el 8 de octubre, con el nuevo candidato a gobernador presto a sentarse en el sillón que dejó de ser de Ferré para convertirse en el de Colombi.