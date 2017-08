“Gustavo Valdés va a ganar en primera vuelta”

La candidata a diputada nacional en primer orden por Encuentro por Corrientes (ECO) + Cambiemos, Estela Regidor, aseguró ayer que el 45,44 por ciento de los votos obtenido en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del domingo “no fue el techo” de la alianza liderada por Ricardo Colombi, sino que será “el punto de arranque para lo que será el 8 de octubre”. Asimismo, estimó que “no caben dudas de que Gustavo Valdés ganará en primera vuelta”, en referencia al diputado nacional y candidato a gobernador perteneciente al radicalismo.

“Por supuesto que muchos hacen su análisis de lo que lo que significa el resultado de estas elecciones y de cuál será la influencia que tendrá en las provinciales del 8 de octubre, donde se elegirá gobernador y vicegobernador. Ayer, ratificamos el triunfo del 4 de junio (en las elecciones a intendente de la Capital) con Eduardo Tassano, ratificamos la política que tenemos a nivel nacional, esta línea de trabajo Nación-Provincia y ahora Municipio”, afirmó la titular de la Unidad de Atención Integral (UDAI) Corrientes de la Administración Nacional de La Seguridad Social (Anses).

“En este momento se mira más las elecciones del 8 de octubre, que el 22 de octubre. Esto es el punto de arranque, estoy convencida de que el 8 de octubre gana Valdés, está muy polarizada e inclinada la balanza hacia nuestro candidato”, señaló Regidor, en diálogo con radio Sudamericana.

Sumatoria de Camau

En ese contexto, la candidata a diputada nacional por ECO + Cambiemos hizo hincapié en el modo de contabilizar los votos de parte del frente liderado por Carlos Mauricio Camau Espínola, Juntos Podemos Más, desde donde se calculó que sumando los puntos del Frente Renovador 1 País, superarían el caudal electoral de ECO y ganarían las gubernamentales de octubre: “Yo no sé si no saben contar, hacen números que no son reales. El triunfo de anoche fue muy claro: ganó ECO + Cambiemos”, sostuvo.

“Están haciendo un amontonamiento de frentes, cuando en realidad cada uno decide con su voto. No se arrea a la gente como ganado, la gente no vota una alianza porque haya votado en un frente; la elección del 8 de octubre será otra diferente”, indicó Regidor, al tiempo que afirmó que desde la dirigencia de ECO + Cambiemos “tenemos clara la jugada porque somos un equipo y los votos son todos nuestros”.