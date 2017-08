Economistas señalan que el resultado de las PASO despeja dudas sobre la gobernabilidad

El resultado de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del domingo es una señal positiva para los inversores porque garantiza la continuidad del rumbo económico y despeja las dudas en torno a la gobernabilidad, coincidieron ayer distintos economistas.

“La posibilidad de que se mantengan las políticas son buenas, el mercado lo ve muy bien; podemos esperar dos muy buenos años en términos de crecimiento, de baja de inflación y de estabilidad en general”, consideró el economista Miguel Kiguel en diálogo con Télam. Según el director de EconViews, “el foco de atención estaba puesto a nivel nacional, donde el resultado fue de aproximadamente 36%, que es un buen número”. “Creo que tiene potencial para aumentarlo en octubre, y después había expectativa en la provincia de Buenos Aires, donde Cristina (Fernández) había generado gran atención”, añadió.

“Algunas encuestas mostraban a Cristina unos cuatro puntos arriba y el resultado parejo le ha dado mucha tranquilidad al mercado; se percibe que el electorado de Cristina está más acotado a la provincia de Buenos Aires y no derrama a nivel nacional”, consideró. Kiguel dijo que ayer “el dólar cayó muchísimo, básicamente porque gran parte de las compras eran de inversores preocupados por la continuidad de las políticas”. “Si siguen como hasta ahora seguramente el dólar se mantendrá en $17/17,50”, subrayó. “Las mejoras son mejoras lentas, no tiene sentido generar falsas expectativas, la economía se está consolidando pero despacito, en octubre vamos a ver que estamos un poquito mejor que hoy”, agregó.

Acerca de las inversiones dijo que “las subas de las acciones, de los bonos, la caída del dólar son indicadores de que seguirán los proyectos de inversión, pero no hay que generar falsas expectativas, el proceso no va a ser de exuberancia”.

Por su parte, Martín Vauthier, economista asociado de Estudio Bein, dijo que “la perspectiva es que el resultado se consolide en octubre” y consideró que “no volverá a haber presión cambiaria como hubo en las 2 o 3 semanas previas a las PASO”.

“La expectativa estaba puesta en gran medida en el resultado de la provincia de Buenos Aires, más allá de que todavía falta escrutar hay empate técnico y el resultado para el Gobierno es muy positivo”, evaluó, y señaló que “la primera reacción del mercado fue un desplome del dólar mayorista; en los primeros números cayó a $ 17,15 y ahora está rebotando a $ 17,20 y sin el Banco Central interviniendo, consistente con un ingreso de capitales”.

“Creo que el Banco Central le va a querer poner un piso al dólar, porque una vez que el tipo de cambio pasó los 17 volver a bajarlo es improbable”, agregó.

“Parecería que este resultado va a contribuir por el lado de la economía, porque va a ayudar al Gobierno con menor presión cambiaria que puede acotar el traslado a precios”, sostuvo Vauthier.

Además, consideró que “da margen al Banco Central para manejar de otra manera la tasa de interés, ya que no es lo mismo renovar stock de Lebac con presión cambiaria alcista que con ingreso de capitales”.

Dijo que al Gobierno “probablemente le vaya un poco mejor en octubre y aunque va a seguir sin tener cuórum en el Congreso, tendrá margen de maniobra para una eventual reforma jubilatoria y una reforma fiscal”.

“En estos meses se va a ver una consolidación del nivel de actividad, con la obra pública creciendo muy fuerte, en el nivel de actividad se verá también una consolación de la mejora”, afirmó.

En tanto, el economista Claudio Zuchovicki dijo, en diálogo con radio Continental, que con el resultado de las elecciones “se perdió el miedo político” y analizó que “este resultado pedía Morgan Stanley para calificarnos de emergente”. El gerente de Desarrollo de Mercado de Capitales de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires aseguró que “las variaciones del último tiempo fueron más de raíz política que económica”. “Yo lo llamaría ahora recuperación del peso y de las acciones, habíamos perdido peso relativo por el miedo político”, sostuvo. “Ahora hemos perdido ese miedo político; tras las elecciones el título en el mundo fue que Argentina convalidó el cambio; es un país que avala lo que se está haciendo y en ese contexto es pro mercado; hay recuperación por el miedo político que se despertó en los últimos tiempos”, señaló.