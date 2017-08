Colombi encabezará la lista de senadores provinciales y Eduardo Vischi, la de diputados

El ahora exministro secretario general de la Gobernación, Carlos Mono Vignolo, adelantó ayer quiénes serán las cabezas de lista para cubrir las vacantes en las Cámaras de Diputados y de Senadores de la Provincia, en un adelanto exclusivo de lo que será el cierre del 19 de agosto, cuando se anoten los nombres y los lugares para participar el 8 de octubre en los comicios provinciales.

En este sentido puso de manifiesto que el actual gobernador y líder de Encuentro por Corrientes (ECO) + Cambiemos, Ricardo Colombi será el primer candidato de la nómina de aspirantes a la Cámara alta, mientras que el ministro de Planificación y Coordinación, Eduardo Peteco Vischi, será el primero en la categoría de diputados.

La información, que era un secreto a voces, daba cuenta de que Colombi estaría en alguna de las alas de la boleta oficial de ECO + Cambiemos, teniendo en cuenta que, a pesar de los años, sigue siendo la figura con mayor fuerza para traccionar votos en todo el territorio provincial.

Así, las máximas figuras del radicalismo y de ECO saldrán a jugar fuerte en busca de un nuevo triunfo el 8 de octubre, para sumarlo a los obtenidos ya el 4 de junio en las municipales de la Capital y la de este domingo, en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), donde Estela Regidor se alzó con un triunfo con más del 45% de los votos y 10 puntos de diferencia sobre el segundo frente competidor.

En lo que Vignolo definió como un dream team, se suma también el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Sergio Flinta, quien buscará nuevamente ser reelegido en ese cargo legislativo, desde donde capitanea la estrategia del Gobierno y teje los consensos necesarios para avanzar en las cuestiones fundamentales que se necesitan desde el Ejecutivo.

“El dream team será: Valdés gobernador, Ricardo Colombi-Sergio Flinta en el Senado, y Peteco Vischi en Diputados. Lo mejor está por venir. Las condiciones de base de Ricardo Colombi son las que potenciará el futuro y la gestión de Gustavo Valdés será superadora”, dijo confiado el Mono.

Por otro lado, se refirió a los resultados de los comicios del pasado domingo, indicando que no se puede tapar el sol con las manos y que el triunfo de ECO + Cambiemos fue contundente, dejando en claro que el posicionamiento discursivo de kirchnerismo, disfrazado en el frente Juntos Podemos Más, es un recurso desesperado para maquillar la segunda derrota del año en materia electoral a manos de la escuadra verde.

“La única verdad es la realidad. Hay un triunfo contundente que nos alienta y nos da una perspectiva importante para lo que se viene. La gente no come vidrio. Lo que hace el frente Juntos Podemos Más es esperable, o si no ¿qué iban a hacer? Iban a irse a sus casas”, explicó.

“El kirchnerismo no va a salir del pozo en el que se encuentra, hasta que no hagan una autocrítica del gobierno corrupto que hicieron”, sostuvo.

Sin dudas el hecho de que ven Corrientes, las legislativas nacionales le hayan sido adversas al kirchnerismo es un dato nuevo. Los comicios nacionales en los últimos años le habían sido adversos a ECO, ya que la logística que ponía en juego el gobierno nacional para manejar los hilos del Congreso era inconmensurable. El domingo, los signos de la derrota lo persiguen desde las elecciones de 2015 cuando Mauricio Macri le arrebató el gobierno a los K. A partir de ahí han venido en baja, ante un gobierno que poco a poco y con paso firme avanza en las bases de un país institucionamente confiable y con signos claros de recuperación económica, luego que la misma se deteriorara en los últimos seis años, con Cristina Fernández de Kirchner (CFK) como presidente.

En Corrientes, el Gobierno provincial corre con ventajas, porque de la “nada” que le dio CFK en su segunda presidencia a la reactivación de obras que se ve, sobre todo en el interior provincial por parte de la gestión Macri, da una sensación para los correntinos de que volver estar en el mapa nacional es positivo, en el marco de la idea de crecimiento y desarrollo que plantea ECO + Cambiemos en su discurso electoral. Es decir, el Gobierno nacional acompaña a la gestión de Colombi y esto será traspolado a la que encabece Gustavo Valdés en caso de ser elegido gobernador el 8 de octubre. Y como sumatoria de un escenario positivo para el frente gobernante el Mono Vignolo se suma a partir de hoy al gabinete nacional como titular del Plan Belgrano, el programa que diseñó el macrismo en la campaña de 2015 para paliar las asimetrías que tiene las provincias del NEA y el NOA hace décadas.

Plan Belgrano

Carlos Mono Vignolo asumirá en breve como la máxima autoridad del Plan Belgrano, en lugar del tucumano José Cano, que competirá por la legislatura nacional. En ese sentido, aclaró algunas cuestiones referentes al funcionamiento esta iniciativa en la que el gobierno de Macri confía para darle la infraestructura necesaria a la provincias del Norte, con el fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

“La renuncia a mi cargo fue presentada hoy. De todos modos seguimos ligados a la actividad por la cuestión política. Nos estamos organizando para la futura responsabilidad con mucho compromiso, sin dejar de lado mi tarea en la cuestión electoral. Voy a continuar multiplicando esfuerzos; no podemos dejar de trabajar porque quiero ser parte del triunfo que obtendremos el 8 de octubre. Estoy dispuesto a la doble gestión”, dijo Carlos Vignolo en declaraciones a Radio Dos.

“Hay un error conceptual respecto de cómo funciona esta herramienta. Hay una idea de la gran caja, y eso lo único que se hace es duplicar esfuerzos. Nosotros no tenemos la responsabilidad de ejecutar obras sino de supervisar y realizar seguimientos de esas obras, poniendo prioridades sobre lo más importante que necesita el norte del país. Hay un concepto equivocado de que el Plan Belgrano no tiene fondos”, explicó.