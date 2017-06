El sector de Camau sospecha que los pases a planta fueron adrede para golpear al candidato

El pase a planta permanente de los funcionarios municipales que forman parte del gabinete del jefe comunal Fabián Ríos, a partir de la Resolución 1227, encendió la alarma del camauismo vernáculo, que, puertas adentro, tachan la acción como una cuestión adrede para mellar la imagen del esquema en el cual el senador nacional Carlos Mauricio Camau Espínola pretende presentarse como candidato a gobernador.

Tras la derrota del Partido Justicialista (PJ) en las elecciones municipales del 4 de junio, la fractura que existe, desde hace tiempo, entre el ingeniero y Camau recrudeció entendiendo desde el sector del intendente que en la derrota hubo injerencia del sector del legislador nacional kirchnerista, quien no arengó lo suficiente a su tropa para retener la Capital en manos del PJ. Esto habría sido crucial en el resultado, donde Eduardo Tassano se impuso en esos comicios por escaso margen.

De hecho, las señales están a la vista. El verborrágico diputado provincial ultracamauista Martín Barrionuevo no mostró su habitual lado combativo ante los embates que se realizaron a través de la prensa contra la gestión peronista, donde hubo una andanada de críticas hacia la decisión de Ríos, e inclusive le dio me gusta en la red social Twitter a publicaciones que había criticando fuertemente la medida.

La pelea entre Ríos y Espínola no es nueva. Solo que habían disimulado una tregua de cara al año electoral donde ambos tenían aspiraciones personales, en las que convenía mostrarse juntos y tirando para un mismo lugar. No obstante los resquemores que venían a causa de la caída de puestos políticos en la Comuna –primero en la gestión de Camau con la gente de Ríos y el posterior pase de factura del Ingeniero cuando se hizo cargo del Ejecutivo municipal– son heridas difíciles de cerrar. A esto le siguió la derrota de 2015 del kirchnerismo y la pérdida de poder del senador nacional, que si bien había alcanzado una banca en la Cámara alta, había perdido la caja con la que fantaseaba pagarse la campaña, para intentar destronar ECO del Gobierno provincial. Amparado en la impunidad que le daba ser el niño mimado de Cristina Fernández de Kirchner (CFK), le había metido mano a la lista de concejales capitalino ese año, poniendo sus fichas, y complicándole el control del Consejo a Ríos, lo que les valió el fortalecimiento de ECO, que en esas elecciones municipales se alzó con el triunfo en la categoría concejales.

Fue ese el momento de mayor tensión entre ambos, donde la “grieta” continuaba extendiéndose. Con el resultado del 4 de junio, los fantasmas volvieron a manifestarse y ven en el compulsivo pase a planta permanente un tiro por elevación de Ríos hacia Camau. Es que la medida cae mal desde el punto de vista que se lo mire. “El personal político que llega con una gestión, se va cuando termina la gestión”, dice un axioma de la política, y los hombres de la política experimentados, como es el caso de Ríos, lo saben. También son conscientes del daño que produce a las gestiones que vienen, ya que intempestivamente le suman gastos salariales a la plantilla de personal del estamento que dejan. La medida fue bien calculada, ya que la fecha fijada para la resolución que habilita la acción, 2 de junio de 2017, prevé los seis meses necesarios para validar la medida. Quizá Ríos intuía el resultado teniendo en cuenta que la pelea interna en el PJ no estaba terminada y presentía que la traición estaba por caer.