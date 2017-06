Vignolo, sobre los pases a planta en el Municipio: “Están fuera de la ley y de la ética política”

El ministro Carlos Vignolo opinó hoy que la decisión del intendente de la Capital, Fabián Ríos, de pasar a planta permanente a funcionarios políticos de su gestión “le hace mucho mal a la política” y adelantó que la medida “será atacada desde el punto de vista administrativo y judicial”.

“Imagínense lo mal que le haría al Estado si todas las gestiones tomaran decisiones como estas”, consideró y agregó que “perder una elección es una contingencia de la vida política, pero no se puede perder la compostura”.

En declaraciones a la prensa, el secretario general de la Gobernación dijo que la treintena de designados debe tener “la dignidad necesaria para dejar el cargo” el 10 de diciembre. “Así como ingresan gracias al voto de la gente, cuando no está presente el apoyo, lo que corresponde es que dejen” la función, señaló.

En consecuencia, Vignolo dijo que “la disposición es nula de toda nulidad, está fuera de lo que establecen las ordenanzas y está fuera de la ética política”.

Pidió “pensar en cómo se puede sentir un empleado municipal que trabajó toda su vida y ahora ve que funcionarios que llegaron por la política quieran acantonarse en una gestión”.

Lanari

El viceintendente electo de la Capital, Emilio Lanari, criticó la polémica decisión del intendente Fabián Ríos de pasar a planta permanente a funcionarios políticos y definió la medida como “desfavorable”, ya que es personal jerárquico mientras que muchos empleados del plan Neike “pasan muchos años sin mejorar su estabilidad laboral”.

“Creo que estas son cosas que valdrían la pena de aclararlas para que no terminen en esos lamentables procesos”, dijo Lanari en diálogo con radio Sudamericana.

El sucesor de Any Pereyra comentó que se desarrollan “reuniones internas, haciendo trabajos en equipo para interiorizarnos de la situación del Municipio”, aunque aclaró que “hasta el momento” no hubo “contacto ni conversaciones” con funcionarios del actual gobierno municipal.

“Tenemos una idea muy grosera. Recibimos información de gente que trabaja en el Municipio y comentarios que no son muy felices. Nosotros queremos saber claramente la realidad en una serie de situaciones”, dijo en referencia a la Caja Municipal de Préstamos (CMP).