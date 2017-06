Polémica decisión de Ríos: pasó a planta permanente a funcionarios del gabinete

El intendente de la Capital, Fabián Ríos, firmó una polémica resolución por la que pasó a planta permanente a todos los funcionarios de su gabinete en la Municipalidad, lo que fue considerado “ilegal” por la oposición, al tiempo que la ordenanza que regula la formalización laboral en la Comuna impide avanzar con esa decisión.

Los beneficiados con el pase a planta firmado por Ríos son secretarios, subsecretarios y directores del gabinete, es decir, funcionarios políticos cuyos cargos deberían caducar el 10 de diciembre cuando terminará la gestión del intendente.

El otro dato polémico es que la resolución (Nº 1227) fue firmada el viernes 2 de junio, es decir, solo dos días antes de la derrota electoral que sufrió Ríos contra Eduardo Tassano, intendente electo el 4 de junio.

El ministro secretario general de la Gobernación, Carlos Vignolo, consideró ayer: “De confirmarse esta intención de incorporar a la planta de personal permanente del Municipio capitalino a funcionarios que están en gestión, sería un verdadero escándalo, además de resultar ilegal, no habla bien de la dirigencia política de la provincia, dado que demuestra que se está intentando sacar ventaja del desempeño de la función pública, cuando lo correcto es no hacerlo y privilegiar la prestación del servicio al ciudadano. Esperamos que las próximas horas traigan claridad en esta cuestión y se determine de manera fehaciente la existencia de la mencionada norma, y en caso de confirmarse ello, actuaremos desde nuestro sector de manera clara y contundente, para que no se cometan este tipo de situaciones injustas y que se contraponen con nitidez con la legislación vigente, que regula con claridad la imposibilidad de que los funcionarios en gestión puedan acceder al beneficio de incorporarse a la planta de personal del municipio”.



El derrotado intendente de la ciudad de Corrientes decidió garantizarle el futuro laboral a todo el personal político que ingresó con él en la gestión que inició el 10 de diciembre de 2013.

El pase a planta permanente también generó, como era de esperarse, el rechazo en el sector de contratados municipales porque esos empleados esperan ser regularizados, como establece la ordenanza, porque tiene más de tres años de antigüedad en la Comuna. Por ello, el tema podría ir a la Justicia para pedir que se anule la polémica resolución porque la ordenanza excluye a los funcionarios de gabinete ser beneficiados con el pase a planta permanente.

Ayer, los especialistas en la materia indicaban que la resolución de 1227 violó el artículo 4 de la Ordenanza 3641, que excluye a secretarios de área, subsecretarios, directores generales, personal de gabinete de la aplicación del Estatuto.

La lista de beneficiados con el pase a planta firmado por Ríos es la siguiente: Félix Pacayut, secretario de Ambiente; Carolina Landi Díaz Colodrero, directora de Procuración y Legales de ACOR; Francisco López Lecube, subsecretario de Transporte; Cristian Fernández, director General de Financiamiento de Deuda Pública; Julio Mendoza, director General de Electrotecnia; Julio Navarro, Dirección General de Cooperativas; César Paredes, director general de Comercio; Juan Fernández Xifra, director general de Programación y Producción de Eventos (sobrino del papa Francisco); Diego Ayala, secretario de Desarrollo Productivo y Economía Social; Carlos Araujo, director general de Mercados Municipales; Gustavo Fabián Vega, director de Prensa y Comunicación; Mariela Guastavino, directora general de Políticas de Género y Diversidad; José Ramón Traversaro, subsecretario de Obras Públicas; Luciano Artal, Dirección General de Administración y Planificación de Política Deportiva; Mario Duarte, subsecretario de Gestión Ambiental; Sergio Lobera, director general de Soporte Técnico y Comunicaciones; Guillermo Horacio Alsina, funcionario en ACOR Dirección General de Fiscalización y Gestión Tributaria; Hugo Flores, de Economía y el “especialista de costos” designado por el DEM en el SIMU; Verónica Pérez Landaida, directora general de Políticas para Adultos Mayores; José Sánchez Pavicich, coordinador de la Dirección de Educación Vial con la Agencia Nacional de Seguridad Vial; Carolina Sosa, directora general de Planificación y Financiamiento; Miriam Usandizaga, directora general de Ejecución de Programas y Abordaje Territorial Municipal; Vanesa Valiente Elham, Dirección General de Prevención y Promoción; Rubén Vandecaveye, director general de Obras de Arquitectura y Urbanismo; María Paula Vargas, subsecretaría de Asociativismo; Carlos Alarcón, subsecretario de Desarrollo Comunitario; Elena Braile, Subsecretaría de Comunicación, Ceremonial y Protocolo; María Vicente Reparaz, subasesora Legal; Paula Domínguez, director general de Empleo, y Oscar González Báez, director general de Comisiones Vecinales.

En medio de la polémica, el sindicalista y actual secretario de Recursos Humanos del Municipio, Pedro Lugo, justificó la resolución de Ríos y consideró que el pase a planta permanente corresponde porque, antes de ser funcionarios, esas personas estaban contratadas en la Comuna y tenían licencias sin goce de haberes. “Están en esa resolución porque tienen un contrato laboral, como cualquier otro contratado, con la Comuna, aunque tomaron licencia para pasar a ser funcionarios con esta gestión”, dijo Lugo.