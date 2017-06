Cristina lanzó el frente Unidad Ciudadana y Randazzo se queda con el sello del PJ

La expresidenta Cristina Kirchner anunció ayer que el frente con el que competirá en las PASO con vistas a las legislativas se denominará “Unidad Ciudadana, para volver a tener futuro”, por fuera del Partido Justicialista, en la provincia de Buenos Aires.

“Después del engaño y la estafa electoral: la segunda fase del ajuste. Unidad Ciudadana para volver a tener futuro”, escribió la expresidenta y remitió a un documento programático de 15 puntos con propuestas que “están abiertas al debate y al aporte”.

Firmaron ese documento los partidos Compromiso Federal, del gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá; el Frente Grande, del intendente Mario Secco; la agrupación Kolina, del diputado nacional Carlos Castagneto; Nuevo Encuentro, de Martín Sabbatella, y el Partido de la Victoria, de Aldo San Pedro.

“No hay trabajo, los precios están por las nubes, la plata no alcanza, las tarifas son impagables y cierran comercios e industrias. Así no se puede vivir más. Así no se puede seguir. Así no hay futuro”, sostuvo Cristina al confirmar la constitución del frente Unión Ciudadana.

Esta alianza tiene el apoyo de unos 40 intendentes de la provincia de Buenos Aires, entre ellos, los de la Matanza, Avellaneda y Lomas de Zamora, por lo que la mayoría de los dirigentes del justicialismo optó por acompañarla y desechar la estrategia del exministro Florencio Randazzo.

Lo cierto es que Cristina se muestra dispuesta a jugar en las primarias del 13 de agosto como candidata a primera senadora nacional por la provincia de Buenos Aires.

El 20 de junio, Día de la Bandera, es la fecha elegida para un acto de lanzamiento de candidatura en Sarandí, según trascendió ayer.

En medio de una fuerte disputa, Cristina le dejó el sello del PJ a Randazzo para evitar una interna entre ambos y, al cierre de esta edición, se esperaba que el exministro del Interior inscribiera el Frente Justicialista, dentro del PJ.