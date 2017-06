Calvano: “Son empleados políticos y se tienen que ir con la gestión”

El concejal Hugo Calvano se mostró indignado por el polémico pase a planta de funcionarios municipales del intendente Fabián Ríos. “Son empleados políticos y se tienen que ir con la gestión”, disparó el edil.

“Este tipo de maniobras no lo esperábamos, no imaginábamos que hasta los secretarios pasaron a planta”, agregó Calvano en radio Sudamericana.

El escándalo se conoció ayer y se viralizó a través de las redes sociales, donde se expandieron las fotos de la resolución del pase a planta de los 34 funcionarios públicos del gabinete de Ríos, entre secretarios, subsecretarios y directores de área. Se trata de la Resolución Nº 1227, firmada el 2 de junio por el intendente comunal. Llamativamente, este pase a planta masivo del personal de gabinete se orquestó dos días antes de las elecciones en la capital correntina, contienda que perdió Ríos.

“Hoy (por ayer) tomamos conocimiento de esta resolución y hay empleados indignados con este pase de planta. Este tipo de maniobras no lo esperábamos, sabíamos que teníamos que tener cuidado con el pase a planta de algunos empleados, pero no imaginábamos que hasta los secretarios iban a pasarse a planta. Esto es una vergüenza”, dijo el edil de la Coalición Cívica-ARI, reelecto concejal por ECO + Cambiemos el pasado 4 de junio.

“Ellos entraron en un puesto político y saben que se van con la gestión. Son profesionales que forman parte de proyecto, son empleados políticos y se tienen que ir con la gestión”, insistió.

“No tiene explicación lo que han hecho. Decir que estos contratados al pasar los tres años pasan directamente a planta es absurdo”, cuestionó el concejal y agregó: “Cómo les explicamos esto a los Neike (Chamigo) que están hace 6 y 20 años trabajando”.