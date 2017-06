Yerbateros: en Ituzaingó se estiman las mayores pérdidas para el sector

De acuerdo con un relevamiento efectuado por la Delegación de Colonia Liebig del Ministerio de Producción acerca de las consecuencias por las precipitaciones superiores a lo normal en períodos muy cortos, en el Departamento de Ituzaingó, al nordeste de la provincia, se estiman las mayores pérdidas para el sector yerbatero.

En Ituzaingó, caracterizada por suelo de lomas, las pérdidas más importantes se dieron en horticultura a campo, mandioca y yerba mate, por el exceso de humedad en todos los sitios, con acumulación de agua en los sectores bajos de lomas y media loma y anegamiento total en los bajos.

En relación con la yerba mate, con la continuidad de mal clima (falta de sol, lloviznas frecuentes y precipitaciones muy abundantes) surgieron complicaciones en el sector, básicamente en los sectores primarios: plantaciones establecidas, cosecha y transporte.

El cultivo se localiza en los sitios de tierra roja, independientemente de la profundidad del perfil de suelo; esto significa que las plantaciones pueden llegar hasta el borde de un arroyo, una laguna o un área con pequeñas depresiones en el medio de la loma. Hoy esos sectores están con más de medio metro de agua.

La consecuencia directa es la caída de hojas, los sitios que actualmente se ven más afectados se ubican de media loma hacia abajo. Esta zona prácticamente desde hace varios días está con una humedad del suelo del ciento por ciento y con plantas totalmente desfoliadas, con la consiguiente pérdida para el productor.

A la fecha, una somera evaluación del porcentaje de caída de hojas varía entre un 20% a 25%, dependiendo de la ubicación del yerbal y puede llegar a 30% a 35%.

La situación se observa en lotes no cosechados y ya cosechados. El criterio técnico consiste en dejar siempre una especie de banderines verdes con hojas, para ir formando una copa con abundantes puntos de futuras brotaciones, para así dar una mayor amplitud a la formación de nuevas hojas.

La consecuencia directa de la caída de hojas es un menor rendimiento y, por lo tanto, una disminución de ingresos para el productor. De esta manera, la cosecha se acorta y por ende esto conlleva una menor cantidad de horas de trabajo para el personal, generando así serios problemas a mediano plazo debido a la falta de empleo.

Ganadería

En Liebig, San Carlos, Colonia Unión, Garruchos y Garabí la situación no es tan complicada como en otras áreas de la provincia, ya que existen mayores posibilidades de trasladar la hacienda a zonas altas, por lo que el agua escurre rápidamente, con lo cual la pérdida de forraje todavía no tiene mucha incidencia en la oferta.

Los campos al borde de Río Aguapey están totalmente anegados en los potreros y el escurrimiento en estos lugares es más lento. Hasta ahora, no se informó sobre movimientos de hacienda forzados por inundaciones fuera de los campos. Las aguadas están en su máximo nivel.

Mandioca

Se observan pérdidas en los sitios de medias lomas hacia abajo, donde el suelo tiene poco desarrollo y el exceso de agua mantiene muy húmedo el área radicular, con la consiguiente descomposición de la raíz.

En soja y maíz, se cosechó el área sembrada y en té, con ausencia de heladas a la fecha, continuó la cosecha.

Sector forestal

El eucalipto y pino no se registran problemas, aunque el mayor inconveniente se presenta dentro del área de aprovechamiento: la falta de piso dificulta el acopio en planchada y luego la salida de camiones cargados con destino a las industrias.

Los caminos, con el correr del tiempo y lloviznas continuas, se van deteriorando, aunque en general se cuida de no transitar con cargas muy pesadas.

En el caso de los caminos cortafuegos, se da una buena conservación, especialmente con la presencia de ganado vacuno, que es un aliado imprescindible para estos casos.