Quejas porque en la terminal no se puede recargar la SUBE

Usuarios del servicio de transporte urbano se quejan porque en la terminal de ómnibus de la ciudad no hay puntos de venta y recarga de la tarjeta SUBE, el único medio de pago vigente para viajar en colectivo en la capital.

Los usuarios reclaman que se habilite un box en zona, ya que las personas que llegan desde el interior y no tienen la SUBE no pueden trasladarse hasta el centro porque no tienen dónde comprar la tarjeta.

Según publica el portal de radio Sudamericana, el punto de recarga más cercano a la terminal está a unas cuatro cuadras de allí. “Hay muchas personas mayores que directamente tienen que tomarse un remís porque no pueden cargarla SUBE”, contó un usuario.

Hace una semana, la Municipalidad de la Capital anunció la apertura de 16 locales comerciales en diferentes barrios de la ciudad como puntos de recarga de la SUBE, los que se sumaron a los casi 30 ya existentes, alcanzando las 46.

En los próximos días se sumarán otros 7 puntos y también se gestiona la incorporación de otros 24 puntos de recargas más, que entrarán en funcionamiento en los próximos meses.

Según la información oficial, la ampliación del servicio está a cargo de la operadora nacional TeleRecargas, que fue designada por las autoridades nacionales. Para contactarse con la prestadora están a disposición sus redes Facebook: https://www.facebook.com/Telerecargas/ y Twitter: https://twitter.com/telerecargas.