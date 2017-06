Estela Regidor explicó en qué consiste el recorte de pensiones nacionales

La titular de la Anses Corrientes, Estela Regidor, dijo ayer que la suspensión de pensiones por invalidez obedece a la detección de “irregularidades” en el otorgamiento y aclaró que los mayores de 65 años que cobraban ese beneficio pasarán a cobrar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). La noticia es muy buena, es muy ventajosa”, consideró. Cuando se cobra una pensión no contributiva por invalidez y se tramita la pensión del cónyuge, hay incompatibilidad y por ello se lo da de baja, mencionó Regidor sobre otro caso en que la PNC queda sin efecto.

Regidor se quejó de que en algunos medios de comunicación “se está malinformando” con respecto a las pensiones por invalidez, al igual que en las redes sociales, donde se “distorsiona” la información.

Revisión

“Cuando se detecta una incompatibilidad, se les explica a los beneficiarios y nadie se queja”, dijo la titular de la UDAI Corrientes en diálogo con Cadena de Radios.

La funcionaria también manifestó que se puede solicitar la revisión del caso en las oficinas de Desarrollo Social, en 9 de Julio y Chaco, de esta capital.

“La persona tiene que ir y explicar esta situación porque la ley dice que no tienen que tener otro ingreso. Tiene que explicar cuánto es el beneficio de cada uno y pedir una reconsideración porque ahora lo que se hace es una suspensión no una caída del beneficio”, aclaró.

En tanto, el titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino, aseguró que el Gobierno “no cambió nada” en el otorgamiento de pensiones por invalidez, ante lo cual subrayó que lo que se hace es “administrar responsablemente y en forma transparente” un programa que, según afirmó, en el kirchnerismo se hacía de manera “clientelar”.

“Estamos administrando un programa de más de un millón y medio de personas que fue irresponsablemente dado por 12 años en el kirchnerismo a personas que no cumplían con los requisitos que imponía la ley”, sostuvo el funcionario nacional.

En diálogo con radio La Red, el integrante del Ministerio de Desarrollo Social defendió la decisión del Gobierno de dar de baja esas pensiones “incompatibilidades e irregularidades detectadas en las revisiones periódicas” de los beneficiarios.

Requisitos

“Este es un programa que requiere dos requisitos para su otorgamiento, que la persona tenga una invalidez total y permanente, además que tenga un grado de alta vulnerabilidad social”, explicó.

El titular de la CNPA reiteró sus críticas a la gestión de la expresidenta Cristina Kirchner respecto de esta cuestión: “Fue un manejo definitivamente corrupto para distribuir pensiones que no corresponden exactamente a lo que imponía la ley”.

“Se administró de forma muy irresponsable una cifra gigantesca de dinero estigmatizando gente vulnerable diciéndole que se llamaran inválidos para poder votarlos. El manejo clientelar de este programa ha sido realmente irresponsable”, afirmó.