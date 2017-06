La institucionalidad del PL, comprometida tras la accidentada convención del sábado

La reunión del máximo órgano del Partido Liberal (PL) quedó envuelta en un escándalo tras la denuncia un sector de la fuerza que asegura que se sesionó sin el cuórum legal, lo que pone en riesgo su institucionalidad. En declaraciones radiales, ayer uno de los referentes de la escuadra de Torrent, Ricardo Caíto Leconte, explicó cómo se dieron los hechos, motivo por lo que la validez de lo resuelto queda cubierta por un manto de dudas.

Para el dirigente celeste, no hubo cuórum legal ya que no esperaron que se acreditaran los convencionales titulares que estaban presentes, y en un claro acto de pillaje político, comenzaron a sesionar con suplentes afines a la línea que conducen la actual viceintendenta de la Capital, Ana María Pereyra, y el concejal capitalino Julián Miranda Gallino.

“Si no se respeta la carta orgánica, si le faltamos el respeto, fracasamos como partido político”, dijo Leconte para referirse a lo ocurrido el pasado sábado en la reunión llevada a cabo por el PL en la histórica casa partidaria de calle La Rioja.

“En esta oportunidad, considero que no hubo cuórum. Avisaron que se iniciaba la convención porque había cuórum. Estábamos llevando el conteo de los presentes y no era así (no había convencionales suficientes). Vi que se iniciaba la sesión; entonces salí para llamar a los amigos para que se acreditaran. Cuando vuelvo a entrar me dicen que ya estaban en el séptimo tema del día. Pasaron dos o tres minutos y ya se había resuelto el tema, sin debatir. Llegaron los titulares, pedimos que ingresaran y que salieran los suplentes y no accedieron a eso”, contó Leconte poniendo de manifiesto que hubo una flagrante violación a lo que estipula la carta orgánica liberal.

El trasfondo de esto está dado en la puja de poder que existe puertas adentro desde hace tiempo, entre por los menos dos sectores, que plantean esquemas diferentes para el futuro político de la fuerza celeste, en relación con el marco de alianzas que deben realizar de cara al año electoral que se vive.

Por un lado, está el sector que plantea permanecer en la derrotada alianza con el Partido Justicialista (PJ) que aun se embandera con el rancio kirchnerismo en extinción. Allí se enfilan Pereyra y Miranda Gallino, que anteponen intereses personales a los del partido. Por otro lado, hay un sector que viene creciendo y que plantea la ruptura de los celestes con el peronismo (con quienes ideológicamente están en contrapunto) y se integren a Encuentro por Corrientes (ECO) + Cambiemos. De ese lado se enrolan varios intendentes y un sector de dirigentes del interior cuyos distritos ya han trabajado como parte de la escuadra verde.

En tanto, en lo referente a la definición del armado que utilizarán en las Primaria Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), se decidió ir en un esquema provincial con el Partido Nuevo (PANU) y el autonomismo (PA), y ratificaron su apoyo a Carlos Mauricio Camau Espínola para la gobernación de la provincia. Esto fue uno de los aspectos por el que los sectores entraron en contrapunto.

La derrota de Fabián Ríos y Pereyra en las elecciones pasadas del 4 de junio incrementó la cantidad de afiliados celestes que exigen que se revea el entendimiento con el kirchnerismo local, que de alguna manera melló la honorabilidad de la fuerza, tras las expresiones de la intendenta de Perugorría, Angelina Lesieux, que un audio explicaba cómo se habrían desviado fondos de obras públicas enviadas por la Nación, para financiar la campaña del PL de la Capital.

Pero la cosa no quedaría allí. Referentes liberales de Santa Lucía y Goya harían una presentación judicial poniendo en de manifiesto el ardid del sector de Pereyra y Miranda Gallino, solicitando que sea invalidado todo lo actuado por no ajustarse a las mandas de la carta orgánica. En este sentido, el PL debería volver a realizar la convención o correría el riesgo de volver a caer en lo que ya le ocurrió en los comicios municipales donde no pudieron usar el sello partidario, ni la boleta de la banderita, por lo que fue imposible lograr determinar el caudal electoral aportado para los comicios donde el resultados les fue totalmente adverso.