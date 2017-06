El cultivo de yerba mate, el más castigado por las lluvias

Las pérdidas más importantes por las lluvias que afectaron el norte provincial se registraron en el cultivo de yerba mate debido al exceso de humedad, según un relevamiento de la Delegación de Colonia Liebig del Ministerio de Producción de la Provincia.

En el departamento de Ituzaingó, caracterizado por suelo de lomas, las precipitaciones superiores a lo normal en períodos muy cortos, causaron pérdidas importantes en la horticultura a campo, mandioca y yerba mate, por el exceso de humedad en todos los sitios, con acumulación de agua en los sectores bajos de lomas y media loma, y anegamiento total en los bajos.

El cultivo de yerba mate se localiza en los sitios de tierra roja, independientemente de la profundidad del perfil de suelo. Esto significa que las plantaciones pueden llegar hasta el borde de un arroyo, una laguna o un área con pequeñas depresiones en el medio de la loma. Hoy esos sectores están con más de medio metros de agua.

La consecuencia directa es la caída de hojas y los sitios que hoy se ven más afectados se ubican de media loma hacia abajo. Esta zona prácticamente desde hace varios días está con una humedad del suelo del 100% y con plantas totalmente desfoliadas, con la consiguiente pérdida para el productor. A la fecha, una somera evaluación del porcentaje de caída de hojas varía entre un 20 a 25 %, dependiendo de la ubicación del yerbal y puede llegar a 30 a 35%.

La consecuencia directa de la caída de hojas es un menor rendimiento y, por lo tanto, disminución de ingresos para el productor. La cosecha se acorta y, por ende, menos horas de trabajo para el personal, generando serios problemas a mediano plazo por falta de empleo.

Ganadería

En el área de Liebig, San Carlos, Colonia Unión, Garruchos y Garabí, la situación no es tan complicada como en otras áreas de la provincia, ya que hay más posibilidades de trasladar la hacienda a zonas altas y el agua escurre rápidamente, con lo cual la pérdida de forraje todavía no tiene mucha incidencia en la oferta.

Los campos al borde de río Aguapey están totalmente anegados en los potreros y el escurrimiento en estos lugares es más lento. A la fecha no se informó sobre de movimiento de hacienda forzada por inundación fuera de los campos. Las aguadas están en su máximo nivel.

En cuanto al estado del campo natural, en general es bueno y en gran medida contribuye a ello la falta de heladas. Por ahora se ven campos altos bien empastados. Los bajos, de continuar el estancamiento del agua por mayor tiempo, con seguridad traerán problemas de descomposición de la vegetación.

La situación de las pasturas implantadas es buena, especialmente para los productores que tienen disponibilidad de campos.

Mandioca

Se observan pérdidas en los sitios de medias lomas hacia abajo, donde el suelo tiene poco desarrollo y el exceso de agua mantiene muy húmedo el área radicular con la consiguiente descomposición de la raíz.

En soja y maíz, se cosechó el área sembrada y en té, con ausencia de heladas a la fecha, continuó la cosecha.