Un sector del PL declara “nula” la convención que decidió respaldar a Camau

La decisión del Partido Liberal (PL) de apoyar a Camau Espínola en las elecciones a gobernador reavivó la dura interna en la fuerza provincial centenaria. Ricardo Caíto Leconte dijo hoy que la convención del sábado, que resolvió el respaldo al candidato de Haciendo Corrientes, “carece de legitimidad” y que las decisiones tomadas en ese cónclave “no tienen validez”.

Según Leconte, “no se constató el cuórum”, como lo exige la carta orgánica partidaria. “No sabemos qué intereses ocultos hay para que no pueda haber unidad partidaria”, lanzó el dirigente en radio Continental Corrientes.

“Se tomaron decisiones apresuradas, sin la participación de la mayoría”, dijo y adelantó que recurrirá a la Justicia para impugnar el acto. “Consideramos que lo que pasó el sábado no es legal ni legítimo. No había cuórum necesario para sesionar”, objetó.

Leconte consideró que la convención “debe ser el ámbito de debate” y no tomar decisiones “en cinco minutos como lo hicieron, aprobando alianzas”, y denunció que “se levantó la sesión sin permitir que los convencionales que respondían a nuestro espacio pudieran tener voz y voto”. Y agregó que el sábado “ni siquiera se cumplió” con la carta orgánica del PL.

En tanto, el presidente del PL, Julián Miranda Gallino, dijo en la misma emisora que la convención “tomó esta decisión y todos los liberales debemos acatarla”.

“El partido, mediante su convención, decidió acompañar la candidatura de Camau porque entiende que es el cambio en la provincia de Corrientes”, aseguró Miranda Gallino. “Nosotros coincidimos con Camau porque queremos un cambio y vemos que hace 16 años no crecemos”, añadió.

El PL resolvió además integrar un frente que llevará el nombre de Somos Corrientes para las PASO del 13 de agosto, cuando se elegirán a los candidatos a legisladores nacionales.