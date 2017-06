Por problemas de salud, solicitarían prisión domiciliaria para Roger Terán

El abogado del exintendente de Itatí, Roger Terán (FPV), acusado de narcotráfico, contó que su defendido se descompensó en el lugar donde se encuentra detenido desde el Operativo Sapucay llevada a cabo en esa localidad ribereña.

Roberto Herrera dijo que podría pedir el arresto domiciliario, por el estado de salud de Terán, supuestamente afectado por mareos y descompensaciones, por una arteria que tiene obstruida y la alta presión arterial. Herrera indicó que espera el informe del médico del Servicio Penitenciario para resolver la solicitud.

“El juez me habilitó para que ingrese y cuando lo visite (Terán) tuvo varios episodios en los que se descompensó, no desmayos, pero sí mareos fuertes. La última vez fue cuando se levantó de almorzar, que me manifestó que sintió como que estaba alcoholizado, que no se podía parar, y sus compañeros lo agarraron para que no se caiga”, relató Herrera en declaraciones a Radio Dos.

“Tenemos informes médicos de una clínica de Corrientes, donde fue atendido porque tiene una arteria muy tapada, tiene presión, y una especie de diabetes que hace que si se deprime, cambia la situación de él”, explicó.

En cuanto al pedido de prisión domiciliaria, el abogado dijo “eso no lo sabemos, hasta que el médico nos diga si amerita solicitar o no un arresto domiciliario”.

“El médico hace un informe en base a lo que ve, pide una copia al hospital del servicio penitenciario, y de ahí él va a evaluar y me dice si amerita o no solicitar el arresto domiciliario. Voy a pedir que el médico forense del juzgado le haga un examen médico también”, amplió.

“Una de las posibilidades es que vuelva a su casa, con prisión domiciliaria, esa es su residencia”, analizó.