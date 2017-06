Para Cassani, se dio un divorcio entre la gestión de Ríos y los vecinos de la capital

El presidente de la Cámara de Diputados de Corrientes y referente de Encuentro Liberal (ELI), Pedro Perucho Cassani, hizo un análisis de los resultados del domingo pasado, cuando la fórmula que presentó el frente Encuentro por Corrientes (ECO) + Cambiemos se impuso al frente oficialista Haciendo Corrientes, expresando que durante la campaña quedó en evidencia un divorcio entre la gestión de Fabián Ríos y los vecinos de la capital.

“En febrero, Fabián Ríos contaba con una diferencia de 25 puntos respecto de los otros candidatos. En la recorrida por los barrios comenzamos a sentir empatía por nuestros candidatos, comenzaron aparecer muestras de disconformidad por la gestión actual. Lo que la gente repetía es que había un divorcio de la gente con la gestión”, indicó.

En una extensa entrevista radial concedida a radio Sudamericana, Cassani dio algunas certezas respecto del termómetro político local tras los comicios municipales y lo que viene para el próximo turno, donde se votarán legisladores provinciales y nacionales como también al nuevo gobernador de Corrientes.

Sobre lo que dejaron los comicios desarrollados del domingo manifestó: “En primer lugar es destacar la prueba de la votación con la boleta única electrónica que es interesante y se debería estudiar la conveniencia o no, de seguir con las boletas o incorporar la tecnología”.

“Esta elección y todo lo que ha sido el desarrollo de la campaña nos deja una gran enseñanza en relación a los conceptos que uno suele tener del comportamiento de la sociedad al momento de elegir. Me parece que nos obliga a las fuerzas políticas a comenzar a transitar por caminos que no tienen que ver con modelos que conocíamos hace mucho tiempo y que quedó a las claras el día domingo”, dijo Cassani, refiriéndose a la relación entre el Ejecutivo Municipal y los capitalinos.

“El votante no sentía que la gestión era propia, sentía que eran cuestiones que se resolvían entre los administradores del municipio. No había participación de los vecinos o por los menos los vecinos entendían que había prioridades que no tenía que ver con sus necesidades”, profundizó.

Los dichos de Cassani tienen relación directa con lo expresado en reiteradas ocasiones por este matutino, donde el discurso y la acción de la gestión Ríos estaban disociados, se comunicaban cosas que en la realidad no se veían, lo que obviamente lleva a los ciudadanos a entender que se trata de una falacia de las cuestiones sobre las que se debía ocupar la comuna.

Según el presidente de la Cámara de Diputados, la propuesta de Eduardo Tassano y Emilio Lanari “fue acertada”. “Con propuestas serias, la tendencia que había en febrero fue marcando la diferencia y sabíamos que había una posibilidad de llegar. A 10 días de las elecciones estaba absolutamente convencido que íbamos a ganar”, aseguró.

En este sentido, es válido recordar que en 2015, las elecciones municipales ya las había ganado ECO + Cambiemos, en la categoría concejales, lo que hablaba de un gran trabajo de los militantes de la escuadra verde en el distrito más poblado. Sin dudas, el respaldo que demostró el gobierno nacional hacia la formula durante la campaña, y apuntalamiento que está haciendo con la provincia, fue tangible para los capitalinos que con su voto buscaron que la ciudad se integra a las ventajas de pertenecer al mismo proyecto en el que esta la administración provincial y la que encabeza Mauricio Macri.

“Está claro que la gente votó el proyecto y no los candidatos. Aquel dirigente que crea que la gente vota al candidato está muy equivocado”, señaló.

También hizo alusión a lo ocurrido con las encuestas que se dieron a conocer y que daban como ganador a Fabián Ríos con una diferencia de casi 10 puntos. “Las famosas encuestas dejaron de tener certeza; muchas veces creemos que las encuestas se han convertido en una herramienta de generar opinión, pero hay que saber que gente no es manipulable. A la gente no le interesa y no le importa que un encuestador diga que gana por 10 puntos. La gente no es manipulable”, señaló.